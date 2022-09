San Marzano sul Sarno. Vasta attività preventiva anti allagamenti

Attività preventive per gli eventuali allagamenti conseguenti la stagione delle piogge sempre più intesa nella zona. Sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, attraversato da anni di problemi idrogeografici legati al fiume Sarno e dissesto idrogeologico, l’ente guidato dalla sindaca Carmela Zuottolo ha deliberato alcuni lavori di manutenzione idraulica nei pressi degli argini del corso d’acqua Alveo Comune Nocerino.

La mappa degli interventi

L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata curata dal Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio di Sarno interessando particolarmente il Canale Buonaiuto e il suo sifone e il Rio Sguazzatorio e proseguirà fino a monte, proseguendo anche nel Canale Giovanardi. Una squadra di operai è impegnata anche nel diserbo manuale delle sponde e del fondo alveo.









Mitigazione

Sempre per l’Alveo Comune Nocerino attività di manutenzione anche per il Ponte di Via Gramsci: su delega e finanziamento Regionale, il Consorzio ha progettato, appaltato e sta eseguendo il ripristino di un tratto delle due sponde a valle dell’impalcato che da sulla strada. I lavori, tutt’ora in corso, verranno ultimati in breve tempo.













Il crono programma dei lavori di manutenzione

Il crono programma prevede anche i lavori di manutenzione ordinaria con operai e mezzi meccanici consortili sui Canali Mannara e San Mauro. I parapetti del Fosso Imperatore, lungo il tratto finale in Via Ugo Foscolo, verranno realizzati appena le condizioni ambientali permetteranno agli operatori consortili di operare in sicurezza e comunque prima dell’arrivo della stagione invernale.











Il ponte di Via Marconi

Per la pulizia e la disostruzione del Ponte di Via Marconi sull’Alveo Comune Nocerino su delega della Regione Campania, il Consorzio ha individuato un impianto autorizzato dove conferire i rifiuti abusivamente riversati nel letto del fiume visto che l’Impianto di Termovalorizzazione Rifiuti di Acerra al momento non può ritirarli. Sono stati conferiti 6 cassoni e altri 2 verranno trasportati nella mattinata di venerdì 16 settembre per un totale complessivo di circa 70 tonnellate. I lavori sono seguiti dal consigliere comunale delegato Gerolamo Oliva esperto in materie ambientali.

ReCro