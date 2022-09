Sant’Egidio del Monte Albino. Ritornano “I cortili della Storia”

Prende il via, sabato 17 Settembre alle ore 20.00, la XXVI edizione della manifestazione “I Cortili della Storia”. Dopo due anni di stop, causa pandemia, torna l’evento principe della città di Sant’Egidio del Monte Albino, che richiama nella cittadina visitatori provenienti da tutta Italia.

La rievocazione

Si tratta di una rievocazione di quella che poteva essere una “festa popolare” dell’antichità, articolata in momenti che vanno dal basso medioevo al secolo XVI. L’ambientazione della manifestazione, pertanto, ricrea momenti di vita di quel tempo, in modo che il visitatore possa compiere una sorta di viaggio nel tempo, tra l’atmosfera cortese dei cortili e l’allegria delle piazze in festa, tra banchetti e danze, cortei, musici ed artigiani che mostrano l’arte degli antichi mestieri.

Lo scenario di palazzi e corti

Contemporaneamente, grazie ad uno scenario incantevole e suggestivo, fatto di palazzi e corti settecentesche, di una monumentale Abbazia ed opere risalenti all’epoca romana, come la Fontana Helvius e l’Acquedotto Romano (che tra l’altro partecipa al censimento FAI – I Luoghi del Cuore edizione 2022), il turista assisterà ad esibizioni di acrobati, mangiafuoco, musici e cantori medioevali.

I cortili

Saranno i cortili, però, ad accogliere i visitatori. In essi, figuranti in costumi d’epoca gli proporranno l’assaggio di alcune pietanze tipiche del posto, preparate secondo antiche ricette (come il fusillo sangiliano, la pasta di sciuanelle, lo spezzatino e ancora dolci agli agrumi). Tra le tante attività previste sarà possibile effettuare visite guidate all’interno dell’Abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis e assistere, nel cortile dei cunti – Giardino Pensile del Palazzo Abbaziale, alla rappresentazione teatrale “O’ Princepe Serpe”, a cura dei Cuntisti di Sangilio, con la regia di Antonio Avigliano.

Il corteo storico

Nella giornata di Domenica, inoltre, alle ore 17.30, da piazza Municipio partirà il corteo storico con oltre 100 figuranti. Il Corteo Storico e la Rievocazione dell’elezione del Sindaco particolare dell’antica Università di Sant’Egidio rappresentano uno dei momenti di massima espressione culturale della manifestazione “I Cortili della Storia”. Si tratta della rievocazione in costume dell’ Elezione del Sindaco Particolare dell’antica Università di Sant’Egidio che si svolse ininterrottamente dagli inizi del 1500 al 1806, anno in cui per effetto della legge di abolizione della feudalità di Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli, furono soppresse le Università e costituiti i Comuni.

I due momenti della rievocazione

La rievocazione prevede due momenti, il saluto al rappresentane del governatore della Città di Nocera sul sagrato della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie e l’ elezione con la proclamazione degli eletti sul sagrato dell’Abbazia di Santa Maria Maddalena.

Il programma della manifestazione prevede per sabato 17 Settembre, alle ore 20:00 l’apertura e visita ai cortili con musiche medioevali e degustazioni di prodotti tipici locali. La fiera delle arti e mestieri medioevali con fachiro dei serpenti che cammina su chiodi e vetri, i falconieri, i giullari, mangiafuoco e acrobazie varie. Previsti combattimenti all’arma bianca, lo spettacolo della Condanna al patibolo e gli spettacoli di recitazione all’interno dei cortili.

Il programma di domenica ha inizio alle ore 11:30 con il “Mercato Medievale” e LA degustazione di prodotti tipici presso la Corte di Palazzo Ferrajoli della Fontana. Il Fachiro dei serpenti che cammina su chiodi e vetri i falconieri, i giullari, mangiafuoco con acrobazie e combattimenti all’arma bianca. Alle ore 17:30 è prevista la partenza del Corteo Storico da Piazza Municipio con arrivo, alle ore 18,00, sul sagrato della Chiesa di Maria SS. delle Grazie e saluto al rappresentante del governatore della città di Nocera.

Il corteo arriverà all’Abbazia di Santa Maria Maddalena alle ore 19,00 e ci sarà la rievocazione storica degli eletti dell’antica Università di Sant’Egidio. Alle ore 20:00 è prevista l’apertura con visita ai cortili, il tutto accompagnato da musiche medioevali e degustazioni di prodotti tipici locali. Si ripeterà la fiera delle arti e mestieri medioevali, il fachiro dei serpenti che cammina su chiodi e vetri, lo spettacolo dei falconieri dei giullari, del mangiafuoco con acrobazie. Chiuderanno il ricco programma i combattimenti all’arma bianca, lo spettacolo della Condanna al patibolo e gli spettacoli di recitazione all’interno dei cortili.