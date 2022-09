Sarno in Azione: per piano traffico auspicabile dietrofront

Piano traffico a Sarno e possibile dietrofront da parte dell'Amministrazione comunale. Sarno in Azione si esprime in merito.

Sarno. Piano traffico a Sarno e possibile dietrofront da parte dell’Amministrazione comunale. Sarno in Azione si esprime in merito alla situazione di caos che riguarda le strade cittadine e sulla possibile inversione di rotta.

Le dichiarazioni

“L’inversione di idee sul piano traffico cittadino sarebbe emblematico di ciò che è diventata l’Amministrazione comunale cittadina, la quale oggi appare decisamente divisa e soprattutto poco abituata ad approfondire i dossier”. Inizia così l’intervento del segretario cittadino di Sarno in Azione, Vincenzo Sirica, il quale non ha mancato di dire la sua già in passato circa quest’argomento, particolarmente sentito dai cittadini sarnesi.

Il dietrofront sul provvedimento

Per Sirica, infatti, “il motivo principale di un eventuale dietrofront sul provvedimento, risiede in una mancata visione di ciò che il piano traffico cittadino avrebbe dovuto rappresentare, e per giunta, ancora una volta, è mancata una pianificazione minuziosa per far sì che il provvedimento potesse davvero apportare dei benefici alla vita cittadina”.

Di fatto, il provvedimento poteva sembrare perfetto durante il periodo estivo, mesi in cui le città appaiono sicuramente più tranquille, ma, al ritorno alla normalità l’incubo: addirittura mezzi di soccorso sono rimasti impelagati tra le vetture, senza riuscire a trovare alcuna via d’uscita.

Le opinioni di Sarno in Azione

“Per cui – ha concluso il segretario cittadino – un dietrofront sarebbe certamente auspicabile, poiché una decisione del genere renderebbe sicuramente meno complicata la vita degli automobilisti, ma mi chiedo, in tal caso, chi restituirà le somme investite per l’attuazione di questo intervento che, ancora oggi, appare tutt’altro che pianificato e destinato ad apportare effettivamente delle migliorie”.

Carmela Landino