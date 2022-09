Sarno. Partorisce per la seconda volta in modo naturale dopo avere subito il primo parto cesareo

Sarno. Partorisce in modo naturale dopo un parto cesareo

Partorisce per la seconda volta in modo naturale dopo avere subito il primo parto cesareo. Evento eccezionale all’Ospedale ‘Martiri del Villa Malta’. La procedura eseguita dai medici dell’Unita di Ostetricia e Ginecologia è detta Vbac, ovvero Vaginal Birth After Cesarean, ossia parto vaginale dopo il cesareo. Una tecnica tra le prime a essere effettuate in Campania. Emilia V., mamma per la seconda volta, ha dato alla luce la sua bambina dopo un precedente parto avuto con taglio cesareo.

La volontà della mamma

La partoriente, seguita durante il suo percorso di gravidanza dalla dottoressa Veronica Gambardella, dirigente medico in servizio presso il nosocomio sarnese, aveva manifestato la volontà di partorire in modo naturale, anche essendo stata sottoposta all’operazione chirurgica al termine della precedente gravidanza.











L’equipe medica

Accanto alla partoriente l’equipe medica, coordinata dalla caposala Antonella Carrozza e da Patrizia Mazza, Francesca Gerato, Carolina Grillo e dal dottore Angelo Marino. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Città”.