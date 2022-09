Sarno. Stasera presentazione del libro di Claudio Donatelli

Questa sera, nei Giardini Piccoli di Villa Lanzara, alle ore 19.30, il preparatore atletico della Nazionale Italiana di Calcio, Claudio Donatelli presenta il libro «L’invincibile estate. Storie di sport e di vita. Trionfi, cadute e rinascite» (Rubbettino editore).

La biografia

Claudio Donatelli, nato a Velletri il 27 gennaio 1974, diplomato presso l’ISEF del “Foro Italico” di Roma, è dal giugno 2018 nello staff della Nazionale A. In precedenza, dopo le prime esperienze nel Settore Giovanile della Lazio a fine anni ’90 e il conseguimento del certificato di Preparatore Atletico Professionista FIGC e quello di Preparatore Fisico per il Tennis e Maestro Nazionale FIT, è stato impegnato con la Lazio dal 2003/04, con la Ternana (2006), il Paok Salonicco (2007) e la Cisco Roma (2008). Nel 2011 inizia una serie di esperienze internazionali, prima con lo Swindon Town poi con il Sunderland in Inghilterra, poi, dopo il passaggio alla FIJLKAM come Preparatore Atletico della Nazionale di Judo, si trasferisce al Qatar Sports Club, prima divisione nel Qatar. Nell’estate del 2016 entra negli staff delle Nazionali Giovanili Azzurre (U17 e U18) prima di passare appunto in Nazionale A.











I racconti di Claudio e della moglie Annalisa

Claudio Donatelli racconta, insieme alla moglie, la giornalista Annalisa Nicastro, esperta in comunicazione e direttrice di “Quatsch”, rivista sui linguaggi narrativi e poetici contemporanei, storie esemplari, brividi ed emozioni dello sport italiano attraverso le voci e le vicende dei suoi protagonisti. Lo sport riesce a scrivere le storie più emozionanti anche nei momenti più bui, proprio come è avvenuto nel 2021, nell’estate invincibile che ognuno di noi ricorderà per sempre: gli atleti italiani hanno trionfato nella maggior parte delle discipline sportive in tantissime manifestazioni internazionali. Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale Italiana di Calcio, racconta i tanti incontri che ha avuto nell’annus mirabilis con i diretti protagonisti, atleti e voci autorevoli provenienti da diversi ambiti. Il risultato è un entusiasmante viaggio tra le pieghe dello sport, in equilibrio lungo la sottile linea che lo accosta.













Lo stile narrativo

Lo stile narrativo scelto dai due autori è l’autofiction, in cui l’autore è anche protagonista e voce narrante di storie, in uno scambio continuo di permeabilità tra fiction e non. Gli episodi narrati sono tratti da testimonianze vere: da Roberto Mancini alla vigilia di Italia – Inghilterra del 2021, a Gianluca Vialli (compagno di squadra di Mancini nella gloriosa Sampdoria anni ’90), Irma Testa (pugilato), Martin Castrogiovanni (rugby), Giorgio Chiellini, Damiano Tommasi (calcio), Sofia Goggia (sci), Francesco Moser (ciclismo) e tanti altri. Modera l’incontro il giornalista Antonio Orza, ospiti oltre all’autore Claudio Donatelli, la giornalista Annalisa Nicastro, la dott.ssa Elena Dentato, l’ illustratore Raffaele Persico, il Consigliere comunale con delega allo sport Toti Orza. “Lo sport dal punto di vista sociale incide tantissimo nell’adolescenza perché aiuta a formare il carattere, a mettersi in gioco rispettando le regole, i compagni e le compagne e gli avversari. È una vera scuola di vita. Per gli adolescenti può essere un binario privilegiato di crescita” dice Donatelli.