Scafati. Annunciato l’addio di Don Giovanni De Riggi, parroco della Chiesa di Santa Maria delle Vergini

Scafati perde un altro pilastro della vita religiosa, ma anche sociale e culturale. Dopo 26 anni lascia la parrocchia di Santa Maria Delle Vergini il parroco Don Giovanni De Riggi. Una notizia inaspettata, arrivata alla comunità scafatese come un fulmine a ciel sereno. E’ stato lo stesso parroco a darne notizia prima alla comunità parrocchiale, e successivamente alla città, attraverso un post sulla sua pagina social. “Lo scorso primo agosto ho incontrato il Vescovo Francesco Marino. Avvertii la presenza del Signore che parlava per bocca del Pastore della diocesi – le sue parole – Mi ha proposto di essere parroco di Cimitile, nella parrocchia di San Felice sorta sul complesso delle basiliche paleocristiane fatte costruire da San Paolino, vero patrimonio religioso e culturale della nostra diocesi”. Un incarico importante, ma che ha lasciato gli scafatesi increduli, a testimonianza le migliaia di commenti in calce al suo addio. “Il Signore mi chiede di prendere il largo e gettare le reti, per una nuova pesca che sarà sicuramente abbondante come lo è stata finora. Quando giunsi a Scafati avevo solo 29 anni, ora ne ho 55. Ho lavorato in tutto questo tempo per amore al Signore Gesù, al suo Vangelo, alla Chiesa e a Scafati – ricorda Don Giovanni – Sabato 29 ottobre saluterò la comunità parrocchiale, gli amici, i compagni di viaggio, la città con una celebrazione eucaristica”. Non nasconde la palese commozione il parroco, diventato in un quarto di secolo riferimento non solo pastorale della città. Negli ultimi anni più volte era intervenuto pubblicamente denunciando il lento e inesorabile abbandono del centro città, la fuga dei giovani, il clima di lassismo delle istituzioni e l’assenza di entusiasmo. E soprattutto di amore per la città, e della sua Santa Patrona, Santa Maria Delle Vergini. “A succedermi sarà don Gennaro Romano, mio fraterno amico, finora Rettore del Seminario. A lui i miei più sinceri auguri. Al popolo di Cimitile dico subito il mio: eccomi”. Don Gennaro Romano non è un volto nuovo a Scafati. Questo fa sì che il futuro pastore della quattrocentesca Chiesa Madre sia già al corrente della intensa attività e realtà parrocchiale che Don Giovanni è riuscito a costruire tramite la sua instancabile predicazione e assidua dedizione.

Adriano Falanga