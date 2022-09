Scafati. Per il Palamangano si apre la possibilità di una variazione di bilancio

Si accende una speranza per il Palamangano, mentre il Sindaco risponde picche all’appello degli ex Conte e Cascone. Sono ore intense queste a Palazzo Mayer. L’amministrazione di Cristoforo Salvati sta lavorando in questi giorni con i vertici della Givova Scafati e i dirigenti comunali, per una soluzione celere e definitiva per completare i lavori di adeguamento, da mesi bloccati per la mancata approvazione del bilancio di previsione, del Palamangano. Ieri mattina una nuova conferenza dei servizi tra il primo cittadino, l’assessore allo sport Laura Semplice, il Presidente del Consiglio Mario Santocchio, e i dirigenti Anna Farro ed Erika Izzo. Sul tavolo due possibilità, una delibera di giunta che vada ad assegnare alla struttura le somme a disposizione da altri capitoli di bilancio, e una convenzione con la società. Quest’ultima prevede la copertura economica a carico della società, con il rimborso defalcato dai canoni per l’affitto della struttura. Lo scatto in avanti è stato conseguenza della mancata approvazione del bilancio di martedì scorso, che ha comportato lo sconforto e la rabbia dei tifosi, oltre che il palese disappunto dello stesso patron Longobardi. “Quella dell’approvazione del bilancio non era l’unica strada da poter percorrere per sistemare tanto il PalaMangano quanto lo stadio comunale. Si è voluto invece intraprendere la strada più lunga e tortuosa, che penalizza e mortifica società e tifosi”, le parole dell’imprenditore. Sul fronte politico Cristoforo Salvati chiude la porta all’offerta degli ex alleati Nicola Cascone e Anna Conte. I due avevano proposto l’azzeramento della giunta, e la nascita di un “governo di scopo”, con durata a tempo. “La mia Giunta è composta da professionisti qualificati che stanno facendo un ottimo lavoro – la replica del primo cittadino – Non ho intenzione di azzerare l’Esecutivo solo perché a chiederlo è un consigliere comunale passato all’opposizione che, tra l’altro, si è già espresso sul Bilancio, votando contro. Sono aperto alla discussione, al confronto, anche rispetto alla Giunta, con coloro che intendono proseguire con me questo percorso amministrativo, con coloro che vogliono continuare a lavorare per il bene di questa città, con coloro che non vogliono consegnare Scafati ai commissari, perché interessati esclusivamente a lavorare per lo sviluppo di questo territorio. Una cosa è certa. Non sono disposto a subire ulteriori ricatti da parte di chi pensa che la politica sia uno strumento per perseguire interessi personali. Non sono più disposto ad elemosinare il voto in Consiglio comunale. Noi la nostra parte, nell’interesse esclusivo di questa città, l’abbiamo fatta. Ritorneremo in Aula per il voto sul bilancio. Se non ci saranno i numeri, prenderemo atto delle decisioni del Consiglio e andremo a casa”.

Adriano Falanga