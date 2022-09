Angri. Convocato il Consiglio Comunale

Consiglio Comunale per il giorno 23 settembre 2022 alle ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 24 settembre 2022 alle ore 17:00 in seconda convocazione

Il presidente del consiglio comunale, Massimiliano Sorrentino ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 23 settembre 2022 alle ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 24 settembre 2022 alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la Casa del Cittadino, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Lettura ed approvazione deliberazioni della precedente seduta del 28.07.2022, dalla n. 46 alla n. 60. Interrogazioni e risposte alle interrogazioni. Variazione di Bilancio art.175 del D. Lgs. 267/2000 – Centri Estivi anno 2022. Rimodulazione dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024. Inserimento nell’elenco annuale 2022 dell’intervento denominato “Lavori per la realizzazione di una tribuna ospiti al lato est e di una tribuna per la tifoseria locale al lato nord del campo sportivo P. Novi”. Aggiornamento del catasto comunale degli incendi. Aggiornamento dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2017 – 2020 ed interessate dai vincoli efficaci per 5, 10 e 15 anni ai sensi della legge 353/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a) Lgs. 18/8/2000 n. 267 per pagamento somme a seguito della Sentenza n. 1970/17 del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) e dei successivi procedimenti esecutivi.

Aldo Severino