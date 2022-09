Il cane, cose da sapere prima di sceglierne uno

Tante sono le motivazioni che inducono le persone a prendere un cane. Per compagnia, per i bambini, per passione, per amore, per fare una buona azione, perché ne hanno bisogno per guardia, e tanti altri motivi.

La scelta di un cane

C’ è chi ama la competizione e intende partecipare ad esposizioni canine, più o meno importanti, chi vuole competere con altri espositori o allevatori. C’ è poi chi compra un cane pensando di farlo riprodurre e trarne profitti. L’ ultima è l’ ipotesi da scartare subito.

Norme e regolamenti stringenti

Infatti oggi è tutto regolamentato da norme specifiche che vanno a vantaggio della salute del cane e, pertanto, una cucciolata diventa un piccolo investimento perché ci sono esami speciali da fare ai riproduttori e, automaticamente il costo di un cucciolo lievita di parecchio e si rischia di non trovargli un’adeguata collocazione.

Se dovete scegliere un cane perché vi piace una determinata razza rivolgetevi ad allevatori con competenza e serietà indiscusse (allevatore è anche chi possiede una sola fattrice e produce una solo cucciolata all’ anno), lo pagherete di più ma avrete garanzie importanti. Se vi serva un cane da compagnia, invece, per tenerlo in famiglia e farlo crescere con i bambini, allora potete tranquillamente scegliere il vostro “fido” nei canili o nei “rescue”, avrete da scegliere, non vi costerà nulla, darete valore al lavoro di tanti volontari e, in cambio, riceverete un mare di bene e una fedeltà senza confini.

Qualsiasi sarà la scelta che farete siate oculati, siate molto prudenti a scegliere un cane che sia equilibrato e stabile. Lasciate stare quelle razze “non riconosciute”, quelle razze feroci e aggressive, potreste ritrovarvi in un guaio grosso e irrisolvibile. Vi sono cani che devono rimanere nei Paesi d’ origine in quanto sono cani non bilanciati, sono pericolosissimi e di grande aggressività, anche con proprietari e familiari; in cinofilia vengono chiamati: “cani primitivi”.

“Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato” (Schopenhauer)

Raffaele Tedesco