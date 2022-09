Pompei. Luciano Scatola responsabile tutela animali e ambiente

L’incarico

L’incarico per Luciano Scatola è a titolo gratuito e prevede la promozione e collaborazione con gli enti istituzionali e le associazioni del territorio, allo scopo di favorire con iniziative concrete di prevenzione e denuncia la tutela degli animali e la salvaguardia dell’ambiente.

Campagne di sensibilizzazione

Si tratta in sostanza di organizzare campagne di sensibilizzazione ed educazione dei principi che sono stati predicati da San Francesco ed ora fanno parte delle convenzioni internazionali, ma anche di produrre denunce a scopo preventivo.

Impegnare risorse

L’incarico è a titolo gratuito, ma è chiaro a tutti che l’iniziativa di nominare un garante per promuovere la difesa della natura e degli animali, presuppone l’intenzione di impegnare risorse su questo versante per rendere la sua iniziativa incisiva e propositiva. Altrimenti creare figure come quella a difesa dei disabili prima e ora quella del garante della difesa di ambiente e degli animali, non significherebbe altro per l’amministrazione comunale che collezionare belle statuine.

Luciano Scatola

Per chi conosce il dottore Scatola sa che è persona attiva e propositiva e non mancherà di farsi apprezzare per le sue iniziative. Pur non essendo di origine pompeiana il personaggio della sanità locale è arrivato nel centro mariano nel 1976 come veterinario condotto. Successivamente è transitato nella USL 34 nel 1982 e nel 1985 nella ASL Napoli 5, ricoprendo incarichi del servizio igiene, alimenti e nutrizione e igiene urbana, benessere e sanità animale. Nel 1997 è stato nominato direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASL NA 5 e poi dell’ASL NA 3 fino al pensionamento.

Il suo attivismo

Il suo attivismo professionale associativo e sportivo è stato incessante. Tutt’oggi è attivo quale presidente dell’associazione “Fiocco Azzurro” che si occupa del sociale e dell’ambiente e collabora con la mensa dei poveri di Pompei.