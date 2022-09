Pompei. Si susseguono denunce di violenze su ragazzi

Ondata di violenza

Pare che non si riesca proprio a fermare l’ondata di episodi di violenza che vedono sempre più spesso vittime minorenni di Pompei. Evidentemente le misure di sicurezza disposte sulla base di quelle già praticate a Napoli ed altri centri più grandi di Pompei non hanno avuto alcun successo.

Video sorveglianza inefficiente

Questo probabilmente dipende dal fatto che Pompei non è dotata di un impianto di videosorveglianza efficiente e monitorato a tempo pieno dalle Forze di Polizia, almeno per quanto riguarda il centro storico.

Risse e minacce

Non si è ancora concluso questo week end che già arriva notizia dell’ultima rissa in piazza a seguito della bravata di un gruppo di bulletti che ieri sera ha aggredito coetanei per i soliti futili motivi. Come spesso succede una lite pretestuosa si é conclusa a botte. Pare che sia il modo migliore per tanti ragazzi d’oggi per superare le divergenze e soprattutto i limiti imposti dai freni inibitori. La polizia locale, arrivata dopo il fatto di violenza, non ha potuto far altro che redigere una relazione del racconto dell’accaduto da parte delle vittime e ricevere la testimonianza della persona presente (nel nostro caso il titolare della tabaccheria di via Roma, contigua al bar di piazza Bartolo Longo dove si è accesa la lite). Abbiamo, inoltre, appreso dai social che alcuni giorni fa un minorenne è stato avvicinato da un adulto che lo ha minacciato chiedendogli di dargli tutti i soldi che aveva in tasca.

Dai proclami ai fatti

Non resta, ancora una volta, che concludere che l’amministrazione comunale deve passare dai proclami e le ordinanze ai fatti. Significa in primis una videosorveglianza diffusa e monitorata giorno e notte e sanzioni per i locali dove si verificano episodi di violenza non tempestivamente denunciati.

Affidarsi alla polizia e non ai social

Inoltre bisogna raccomandare alle famiglie di avere come referenti principali le forze di Polizia e non i social che per la loro stessa natura non servono a risolvere problemi di ordine pubblico.