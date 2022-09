Sarno, 60enne sorpresa a rubare generi alimentari

Sarno. Nonnina sorpresa a rubare all’interno di un noto supermercato della zona. L’anziana, arricchiva il suo carrello con generi alimentari che nascondeva nelle sue borse o addirittura nelle parti intime.

La dinamica della “scoperta”

Il modus operandi della donna, 60 anni, residente a Sarno, aveva insospettito il direttore dell’attività commerciale dove la donna si era recata, il quale ha allertato gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato, agli ordini del dirigente Antonio Capaldo. Dopo aver visionato, dunque, i filmati delle videocamere di sorveglianza, la donna è stata tratta in arresto. Si trova adesso ai domiciliari, e sarà processata, a breve, per direttissima.

Le difficoltà

La donna è stata fermata alla cassa, dove gli agenti hanno constato che nel carrello vi erano generi alimentari di prima necessità che evidentemente la donna non era riuscita ad occultare. Una storia triste questa, che testimonia come la donna, con il solo reddito di cittadinanza, non riusciva a mandare avanti la famiglia. È per tale ragione che adesso il suo caso potrebbe venire attenzionato dai Servizi Sociali.

Carmela Landino