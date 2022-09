Sport. Male US Angri, finisce 1-2 al “Novi” contro l’Ilvamaddalena

Blackout Angri, dopo la sconfitta con la Palmese arriva il secondo ko consecutivo, stavolta in casa contro l’Ilvamaddalena. La squadra di Floro Flores dopo un quarto d’ora si scioglie mentalmente in campo, con i sardi bravi a trovare coraggio completando la rimonta per 1-2. Partita che inizia con ritmi molto blandi, con i grigiorossi che individuano subito in Celiento come spina nel fianco della difesa sarda, e il primo gol dopo 10 minuti arriva proprio grazie ad una deviazione di Mejri sulla conclusione del numero 11, bravo a far scoccare un tiro molto insidioso che ha preparato il facile tap in di Barone, bomber alla ricerca del primo gol in campionato. Da qui la formazione del cavallino inizia pian piano a specchiarsi in un gioco orizzontale che abbassa il baricentro a favore degli ospiti, che crescono sempre di più e si fanno pericolosi in diverse occasioni. La grande mole di gioco riesce a concretizzarsi nel pareggio al minuto 43 con Dì Pietro sugli sviluppi di calcio d’angolo, rapace a raccogliere un pallone vagante all’altezza dell’area piccola, con Sorrentino fuori dai pali dopo uno scontro alla ricerca del pallone. Il secondo tempo vede una timida reazione iniziale dei grigiorossi, ma i sardi continuano ad essere pericolosi e al quattordicesimo riescono anche meritatamente a passare in vantaggio con Aiana, ma la sua posizione è di offside secondo l’assistente di linea. L’Angri è in completo blackout e Antonio Floro Flores prova a scuotere la squadra con gli ingressi di Visconti e Cassata su tutti, ma la confusione in mezzo al campo permane e l’Ilvamaddalena è brava a sfruttare un calcio piazzato per passare in vantaggio. Minuto 75, il cross dalla fascia sinistra di Asini è perfetto per l’impatto di Altolagurre, che fissa la rimonta. La formazione grigiorossa a questo punto non può che provare ad avere una reazione di nervi, ed è l’importante l’occasione al minuto 86 capitato tra i piedi di Celiento, ma il suo pallonetto è troppo debole e bloccato da Mejri. Gigantesca è poi l’occasione dopo due minuti con Barone, che di rovesciata impegna in un miracolo il portiere sardo, con il pallone vagante che non supera la linea di porta per centimetri, definendo così la sconfitta. “Ci vuole personalità per giocare come voglio io e in una piazza importante come questa, dopo i primi venti minuti buoni abbiamo iniziato a piacerci, ma così non è calcio” sono le parole di mister Antonio Floro Flores, che condanna fortemente l’atteggiamento della sua squadra, prendendosi anche delle responsabilità “Dobbiamo farci un bagno d’umiltà, tutti compreso me. Dobbiamo avere mordente e ci manca, si riparte con l’obbligo di lavorare sull’aspetto del coraggio, della fame”.

US ANGRI 4-3-3

Sorrentino; Liguoro (29’st Cassata); Manzo; Sall; Delle Curti; Maranzino (25’st Visconti); Leone (37’st Manfrellotti); Fiore (21’st Casillo); Giordano (29’st Palladino); Celiento; Barone. Panchina: Esposito; Riccio; Pagano; Fabiano. Allenatore: Antonio Floro Flores

ILVAMADDALENA 4-2-3-1

Mejri; Roszak; Contucci; Dì Pietro; Ferlicca; Lobrano (39’st Gentile); Aiana; Cacheiro (45’st Dombrovoschi); Asini; Mastromarino (42’st Chiappetta); Altolagurre (32’st Galvano). Panchina: Sordini;;; Isaia; Arricca; Pisano; Escobar. Allenatore: Aldo Galdini

Rete: 11’pt Barone; 43’pt Dì Pietro; 30’st Altolagurre

Arbitro di gara: Paolo Isoardi di Cuneo. Assistenti di linea: Emilio Gookooluk Niroy di Civitavecchia e Bruno Dattilo di Roma 1

Note: Ammoniti: Manzo (A), Lobrano (I), Roszak (I), Chiappetta (I)Calci d’angolo 5-2. Recupero: 1’pt, 5’st