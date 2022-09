Angri. La Provincia da il via libera ai lavori in Via Orta Longa (Video)

Angri. La Provincia da il via libera ai lavori in Via Orta Longa

La Provincia di Salerno consegna i lavori urgenti di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale della SP 310, ricadenti nel comune di Angri, per un importo di circa sessantottomila euro. L’intervento, secondo quanto dichiarato dal Presidente Michele Strianese, verrà consegnato presumibilmente il 21 settembre e consiste nel consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché nel rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi.











Le segnalazioni di “Progettiamo per Angri”

Lo scorso anno su invito dei consiglieri comunali di Angri del gruppo “Progettiamo per Angri” lo stesso presidente Strianese fece un sopralluogo proprio in Via Orta Longa nel tratto che poi sarebbe diventato il cantiere dei lavori per il rifacimento del manto stradale. Un’opera urgente, come venne messo in evidenza dai consiglieri comunali D’Auria, Ferrara e D’Antonio, successivamente rimarcato anche in Provincia.

Il servizio è di Aldo Severino