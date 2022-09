Angri. Viste mediche specialistiche gratuite con l’ambulatorio solidale

Viste mediche specialistiche gratuite per chi non può prevenire causa disagi economici. Dopo la lunga inattività conseguente la pandemia riprende le attività l’ambulatorio solidale “Chiara”, promosso dall’assessore delegato Maria D’Aniello. Un’iniziativa destinata principalmente alle persone che a principalmente per problemi economici, trascura la salute e la prevenzione delle malattie oncologiche.











Appuntamento bisettimanale

L’appuntamento con i medici volontari, almeno in questa prima fase è fissato per il martedì e giovedì, nel plesso degli uffici dei Servizi sociali comunali di via Cristoforo Colombo. Un sostegno fondamentale teso a contrastare il disagio socio – economico delle fasce deboli con la promozione delle visite specialistiche gratuite, possibili grazie al contributo dei medici volontari che hanno dato la loro disponibilità. Domani, dalle 9.30 alle 11.30, l’endocrinologo Michele Iovino effettuerà visite gratuite per la tiroide.

ReCro