Cava dei Tirreni. Non ce l’ha fatta la ragazza caduta dal balcone

Trasportata in ospedale in gravi condizioni, la giovane donna è deceduta. Pare si sia trattato di un gesto volontario

Tragico epilogo

Sotto choc la comunità cavese per la tragica morte della giovane donna che questa mattina era stata ricoverata presso l’ospedale Santa Maria dell’Olmo, dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione in via Alessandro della Corte in località Pianesi.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che hanno trasportato la giovane nella struttura ospedaliera cittadina. I poliziotti del Commissariato di Cava de’ Tirreni, diretti dal vice questore aggiunto Gianluca Perillo hanno avviato le idagini per comprendere la dinamica dell’accaduto.

Vani i tentativi di salvare la giovane donna

Le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito disperate, ma nonostante i medici abbiano fatto il possibile, la giovane non ce l’ha fatta e il decesso è stato comunicato in primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione la giovane pare abbia compiuto volontariamente il gesto estremo.