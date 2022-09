Lazzerini, leader nei sedili per mezzi di trasporto

Lazzerini, punto di riferimento internazionale per progettazione, sviluppo e produzione di sedili per autobus, scuolabus, treni, navi, automobili e mezzi speciali.

Una storia in continua ascesa quella dell’azienda marchigiana nata nel 1967 come produttrice di sedili passeggeri per mezzi di trasporto pubblico. Dopo un decennio di affiliazione al gruppo tedesco Grammer, riprende la sua autonomia confermando la sua identità di brand strategicamente orientata ad innovazione e cura del cliente.

Nel 2014, in piena fase di espansione, si stabilisce negli Stati Uniti “Lazzerini Corporation”, sede strategica per il mercato americano. Il 2019 è l’anno delle acquisizioni internazionali. In primis l’accordo con l’australiana Styleride Seating Systems, produttrice di sedili per autobus, e poi, a seguire, la partnership con il fondo B4.

Un percorso di crescita e sviluppo realizzato step by step quello di Lazzerini per attestarne il posizionamento come player globale di successo nel mercato mondiale dei sedili per mezzi di trasporto.

Tecnologie, materiali, studi ergonomici, test, collaudi, versatilità dell’organizzazione produttiva sono i pilastri su cui il team basa la sua attività quotidiana per ottenere la massima efficienza di tempi e costi. In quest’ottica è stata attivata una stretta collaborazione con l’Università di Ancona finalizzata alla ricerca ed al perfezionamento di strutture sedili sempre più leggere e resistenti. Un’area di studio fondamentale per poter rispondere in modo adeguato e concreto alla crescente spinta verso il minore peso delle sedute per la conseguente riduzione dei consumi energetici.

La prototipazione, affidata ad un reparto specializzato interno all’azienda, è la fase determinante per poter modellare e perfezionare il prodotto sulla base del progetto/richiesta iniziale e rispondere pienamente agli obiettivi prefissati. Prima del collaudo ufficiale i pezzi vengono sottoposti a prove in un laboratorio specializzato strutturato anche per effettuare test alla presenza di ispettori autorizzati (Enti Ministeriali, Registri Nautici ed altri) per l’omologazione ufficiale. Vengono anche costruiti i moduli di strutture da sottoporre alle prove, ulteriore opportunità che rafforza la competitività aziendale nella qualità e nell’efficienza dei processi di fornitura.

Le soluzioni offerte da Lazzerini puntano sempre a prodotti eco-sostenibili all’avanguardia: impegno che abbraccia e coinvolge tutti i processi produttivi, la selezione di materiali riciclabili e lo sviluppo di metodologie di lavoro allineate alle rigorose norme nazionali ed europee sulla tutela ambientale. Una svolta concreta come la produzione di sedili per passeggeri in cui i materiali non riciclabili come le schiume per l’imbottitura, vengono sostituiti da nuovi concetti di comfort ed ergonomia.