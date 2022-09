Sport. San Marzano supera nuovamente l’esame Castel San Giorgio

Il San Marzano suda le proverbiali sette camicie per avere ragione di un Castel San Giorgio nettamente più in palla rispetto a quello visto in Coppa Italia nel match di mercoledì scorso. Un gol per tempo serve ai blaugrana per restare in vetta alla classifica del girone B a punteggio pieno, in condominio con l’Ercolanese.

La cronaca. Diverse assenze per mister Fabiano, che non modifica il sistema di gioco. Modulo speculare per l’undici di Criscuolo, con Procida di nuovo titolare.

Proprio Procida ci prova dopo 50 secondi, trovando una deviazione in angolo. Al 7’ il punteggio si sblocca. Marotta approfitta di un’incomprensione tra Raimondi e Scognamiglio portando in vantaggio i blaugrana. Al 18’ l’occasione del raddoppio capita sulla testa di Esposito, che però alza troppo la mira.

Castello pericoloso alla mezz’ora. Palladino rimedia a una sua indecisione deviando in corner. Sul tiro dalla bandierina Granato di testa colpisce la base del palo. Scoppiettante finale di frazione. Al 33’ Simonetti conclude di poco alto dal limite. Al 48’ Armeno libera sulla linea su un diagonale di Procida, che un minuto dopo cade in area reclamando un rigore che per l’arbitro non c’è.

Ritmi più bassi nella ripresa. Il Castel San Giorgio fa possesso palla ma non arriva a concludere dalle parti di Palladino. A cavallo di metà frazione ci provano senza successo Esposito su punizione e Armeno con un giro dal limite.

Al 38’ il primo assistente segnala un fuorigioco poco chiaro e annulla il raddoppio del San Marzano. Ma il bis arriva un minuto dopo. Tranchino prova una sventola da posizione defilata, Scognamiglio respinga ma Esposito è un rapace in area per il tap-in vincente.

Al 47’ Palladino devia in angolo una punizione di Procida; sul fronte opposto, al 49’, Scognamiglio non è da meno sulla sassata di Fernando dai 25 metri, di fatto l’ultima occasione della gara.

CASTEL SAN GIORGIO (4-3-3): Scognamiglio; Cesarano, Raimondi, De Palma, Elefante M.; Pepe, Catalano, Ammaturo; Orefice (27’ st Carrafiello), Granato, Procida. A disposizione: Coppola, Anzalone, Accarino, Siano, Russo, Buscè, Lavorante, Romano. Allenatore: Criscuolo.

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Dentice, Riccio, Velotti, Armeno; Nuvoli (22’ st Fernando), Simonetti (36’ st Tranchino), Montoro; Marotta (11’ st Camara), Esposito, Castagna (31’ st Elefante S.). A disposizione: Ragone, Chiariello, Aiello, Iannone, Prisco. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Riglia (Ercolano). Assistenti: Gallo (Torre Annunziata) e Corrado (Battipaglia).

RETI: 7’ pt Marotta, 39’ st Esposito

NOTE. Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Velotti (S), Procida (C), De Palma (C). Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 6’ pt; 5’ st.

Fonte:

UFFICIO STAMPA SAN MARZANO CALCIO

Giuliano Pisciotta