Sport. Scafatese sconfitto anche a Cervinara, termina 1-0 per l’Audax

L’exploit di Coppa non sveglia la Scafatese che subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato cedendo di misura sul campo dell’Audax Cervinara.

Una domenica difficile quella dei canarini, con mister Liquidato costretto a rinunciare per infortunio non solo a Napolitano, già assente nelle ultime due uscite, ma anche a Esposito e Mascolo; il tecnico giallobleu schiera quindi Cappuccio in porta, difesa composta da Di Pasquale, Iovinella, Trezza e Masullo, a centrocampo Canale, Costantino e Zatico mentre in attacco Alvino e Tagliamonte a sostegno di Evacuo punta centrale.

Il primo tempo è avaro di emozioni e per vedere la prima vera palla gol bisogna aspettare il minuto numero 14, quando Costantino di testa colpisce a botta sicura e chiama agli straordinari Scolavino, lesto a respingere il pallone sulla linea di porta e a evitare il vantaggio ospite. Al minuto 29 ancora una tegola in casa Scafatese con Alvino costretto a lasciare il terreno di gioco in favore di Bozzaotre, mentre al 36′ la reazione dei locali è affidata a cirelli con una svettata aerea fuori di poco, ma è solo uno dei pochi sussulti di una prima frazione contraddistinta da un ritmo di gioco non basso ma da pochissime sortite offensive da parte di entrambe le compagini.

La ripresa si apre con un destro di Signorelli che termina alto mentre al 62′ il numero 9 Cirelli prova a impensierire Cappuccio con una velleitaria conclusione dalla distanza, ma lo straccio del match sostanzialmente non cambia e le due squadre risultano molto imprecise una volta superata la trequarti offensiva. Liquidato prova a dare una scossa inserendo anche Senatore, Iommazzo e il neo acquisto Cavaliere, ma il match si decide all’83’ quando la ripartenza dei padroni di casa diventa letale e il tocco di Cirelli è velenosissimo per Cappuccio e per la Scafatese. L’assalto giallobleu degli ultimi minuti non produce però vere e proprie occasioni da rete e il triplice fischio finale di Paolo Di Carlo di Pescara punisce ancora una volta la Scafatese che resta ferma a quota tre punti in classifica in tre gare di campionato.

[18 Settembre 2022 – Stadio “Allegretto” di Montesarchio]

AUDAX CERVINARA: Scolavino, Cioffi, Guida, Cimino (77′ Castellano), Palumbo, Lizio 03, Russolillo (82′ Sbordone), Caro, Cirelli, Signorelli (86′ Russo), Aprea.

A disposizione: Di Bellonio, Casale, Petrosino, Russo, Castellano, Mercaldo 03, Saulino 04, Sbordone, Jurado.

All: Iuliano Pasquale

SCAFATESE: Cappuccio 03, Di Pasquale 03 (66′ Iommazzo), Iovinella, Trezza, Masullo, Zatico 04 (52′ Senatore 04), Canale, Costantino (63′ Cavaliere), Alvino (29′ Bozzaotre), Evacuo, Tagliamonte.

A disposizione: Botta 04, Senatore 04, Manzo, Iommazzo, Esposito, Bozzaotre, Cavaliere, Galasso 03, Ferrentino.

All: Liquidato Stefano

RETI: 83′ Cirelli

Arbitro: Paolo Di Carlo di Pescara

Assistenti: Davide Adinolfi di Salerno e Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore

Note: Ammoniti: Cirelli (A), Cimino (A), Palumbo (A) . Calci d’angolo: 1-1.

Pasquale Formisano

Responsabile Ufficio Stampa

Scafatese Calcio 1922