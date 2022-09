Elezioni. Teresa Formisano e l’attenzione di Forza Italia per giovani e Sud

Il Meridione D’Italia continua a non crescere, in una depressione economica costante che si riflette anche nel mondo del lavoro, e a subire il disastro ci sono i giovani.

Da imprenditrice e da giovane comprendo bene le difficoltà che esistono oggi, da entrambi i punti di vista. Da madre desidero che i miei figli e i figli di tutti abbiano un lavoro meritevole, fondamentale nella vita per sentirsi veramente liberi. Dobbiamo restituire ai nostri figli la speranza per il futuro, aiutarli in un lavoro dignitoso.

E’ in atto però una pericolosa crisi lavorativa, soprattutto tra i più giovani che vorrebbero rimanere in territori costretti ad abbandonare. Cosa fare?

Il lavoro è uno dei temi cardini di Forza Italia, è lo strumento per il riscatto del Sud. Il futuro dell’Italia dipende dai nostri giovani e dalle opportunità che riusciremo ad offrire ai nostri figli. Bisogna dargli fiducia e fornire loro il sostegno adeguato e i servizi utili al raggiungimento dei loro obbiettivi. Questo ovviamente partendo dalle basi: al Sud e alla Campania il nuovo Governo deve assicurare innanzitutto le infrastrutture e i servizi, che siano moderne tali da rendere il nostro territorio competitivo e all’avanguardia.

Il Sud è storicamente arretrato rispetto gli standard europei per quanto riguarda la presenza di infrastrutture, soprattutto recenti. E’ un’emergenza?

Assolutamente. Non è possibile ad esempio che nelle aree interne o che in molte zone della nostra Regione Campania ancora non ci sia un collegamento ad internet, la rete o il wi-fi. Si è indietro di oltre vent’anni! Il lavoro deve poggiarsi su tutto questo, poi ovviamente in maniera parallela ci sono le iniziative per i giovani, per supportarli nel lavoro, nell’acquisto di una casa o per formare una famiglia.

Creare posti di lavori è fondamentale, e molto passa anche dalla possibilità di creare realtà economiche nuove e giovanili, da dove bisogna partire?

Utile in questo senso saranno gli incentivi alle startup, favorendo le nuove idee e l’imprenditoria; la formazione aziendale con proposte ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, abbassando le tasse e le spese contributive e uno stipendio minimo di mille euro, così come da programma del nostro Presidente Berlusconi.

Il presente articolo è una COMUNICAZIONE ELETTORALE a pagamento e fa riferimento alle normative e regolamenti vigenti. Referente il committente. La testata giornalistica Agro24.it, mette a disposizione spazi di propaganda elettorale a chiunque ne faccia richiesta. Contatti: info@agro24.it