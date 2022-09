Gara podistica a Sarno. Quartiere Serrazzeta – Fontanelle in festa

Sarno. Giunta alla sua decima edizione la gara podistica “Premio città di Sarno”, una corsa di ben dieci chilometri che ha portato gli atleti a sfidarsi tra le strade del quartiere di Serrazzeta – Fontanelle.

L’organizzazione

La manifestazione è giunta alla sua decima edizione, ed ha avuto luogo la scorsa domenica 18 settembre, alle 9.30. L’organizzazione è stata curata anche dal comitato “Serrazzeta – Fontanelle”, guidato dal presidente, Carmine Esposito, il quale, come ogni anno, non ha mancato di un’impeccabile progettazione.

Le dichiarazioni del presidente Carmine Esposito

“Come promesso, sia per noi che per i nostri ospiti, questa è stata una bellissima giornata all’insegna dello sport – ha detto Esposito. Ringraziamo il Comune di Sarno per il supporto, ma soprattutto la Protezione Civile “I Sarrastri”, sempre pronta ad offrire il suo supporto. Grazie anche alla Guardia Ambientale di Sarno, all’Associazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore, all’associazione “Orma Verde”, al comando della Polizia Municipale locale, e a molti altri ancora. Un grazie, infine, a tutti i cittadini residenti nel mio quartiere, i quali hanno permesso, insieme agli sponsor, che la manifestazione avesse luogo ancora una volta. Siamo stati felici di incoronare vincitori di questa 10 chilometri Prisco D’Arco della “ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno” ed Antonia Turismo, della “ASD Nola Running”. L’augurio è quello di rivederci l’anno prossimo, sempre in tanti, sempre qui”.

Carmela Landino