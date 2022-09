Nocera Inferiore. Gori: rete fognaria chiusi altri scarichi (video)

Nocera Inferiore. Lavori di Gori alla rete fognaria e risanamento del fiume Sarno. Chiusi gli scarichi di via Pucci e via Castaldo

Nocera Inferiore. Lavori di Gori alla rete fognaria e risanamento del fiume Sarno. Chiusi gli scarichi di via Pucci e via Castaldo nel torrente Solofrana. Portati a depurazione i reflui di ulteriori 7000 abitanti e lo scarico di un’industria conserviera.

Lavoro di sinergia

Un altro, significativo passo in avanti per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Proseguono, infatti, le opere che fanno parte del progetto Energie per il Sarno, messo in campo grazie alla sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. In tale ambito si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel comune di Nocera Inferiore.

Il servizio è di Tiziana Zurro