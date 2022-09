Nocera Inferiore. Lutto per la scomparsa del procuratore Romano

Lutto per la morte di Domenico Romano, già alla guida della Procura di Nocera Inferiore nel primo decennio degli anni Duemila. L’ex procuratore è deceduto a 87 anni nella sua abitazione in seguito a un malore. Figura di riferimento per avvocati e colleghi magistrati è stato sempre apprezzato anche tra la gente comune, che serbano tutti grande stima. Magistrato di grande preparazione e umanità, il “mite don Mimì” cosi venne definito per il suo carattere di uomo solito lontano dalla ribalta.

Una carriera brillante

Una carriera brillante che lo portò ben presto da pretore a giovane sostituto procuratore, fino a ricoprire il ruolo di avvocato generale presso la Procura generale di Salerno e infine a terminare la carriera a capo della Procura a Nocera Inferiore dove seppe lottare contro la criminalità organizzata e comune con un impegno con impegno unico, caratterizzato già allora da un ufficio giudiziario carente di uomini e mezzi.











La giovane procura

Coordinò una giovane squadra di pubblici ministeri. Conseguì brillanti risultati con significative operazioni contro una criminalità emergente dopo la battuta d’arresto dei primi anni Novanta. L’ultimo saluto al procuratore Romano oggi, alle 17, nella chiesa di Santa Maria del Presepe a Nocera Inferiore.