Pagani. Bollettazioni Tari in quattro rate

È partita la bollettazione Tari per l’anno 2022 nel Comune di Pagani. Il pagamento è disponibile online attraverso il servizio telematico Linkmate, collegandosi al seguente indirizzo internet www.comunedipagani.it/linkmate/tributi_linkmate.asp

“Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, l’avviso TARI è stato rateizzato in 4 rate a partire dal mese di settembre, con rate a seguire il 16 ottobre, il 16 novembre e il 16 dicembre. Per chi voglia è possibile effettuare il pagamento anche in un’unica soluzione – si legge in una nota -. Per coloro che non hanno ancora ricevuto la bollettazione cartacea per eventuali disservizi ascrivibili al recapito postale degli avvisi di pagamento TARI 2022, o siano in ritardo e non abbiano possibilità di effettuare il pagamento online, sarà possibile effettuare il pagamento della prima rata o della rata unica anche oltre il termine, ovviamente senza alcun aggravio di ulteriori spese”.

Al fine di facilitare la fruizione dei servizi erogati dall’ufficio tributi, nell’ambito della digitalizzazione che sta investendo tutti i servizi erogati dagli uffici dell’ente, il comune sottolinea la possibilità di effettuare il pagamento comodamente online, previa registrazione con SPID sull’area dedicata sul sito del Comune di Pagani, con l’inserimento delle informazioni relative alla propria posizione debitoria. Attraverso il servizio Linkmate (il cui link è presente sulla home del sito istituzionale nella colonna a destra) è possibile verificare gli importi dovuti ed i versamenti eseguiti per l’anno 2022 e pregressi, di accedere a tutta la modulistica dell’ufficio, e tanto altro ancora, senza necessità di recarsi presso gli sportelli dell’ufficio tributi. Il servizio è completamente gratuito.