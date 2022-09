Pagani. Registri non completi, il PUC passa a Lucio D’Apolito

Pagani, i percettori del reddito di cittadinanza impiegati nei progetti utili collettività senza regole, la responsabilità passa ora al comandante Lucio D’Apolito. Gli uomini e le donne con la casacca gialla sono diventate importanti risorse per i comuni dell’agro e anche a Pagani, con il loro impiego diventato strategico per sopperire ad un carente organico di guardiania e cura dei luoghi. Negli ultimi mesi si deve però registrare un caos nella gestione delle unità, dovuto ad una pessima cura di ciò che concernono registri di presenza e report riassuntivi. A denunciare la situazione fu a giugno il responsabile del servizio dott. Fortunato Rosolia, che all’interno di una nota diretta alla giunta comunale dichiarava le sue intenzioni di dimissioni da responsabile del progetto dopo la confusione profusa nei mesi precedenti. Solo il progetto “supporto agli uffici comunali” ha prodotto il materiale di documentazione necessario, mentre tantissimi sono i problemi che riguardano i progetti “scuola sicura per tutti”, “curiamo la nostra città” e “cura dei luoghi e strutture pubbliche”, con gli ultimi due percorsi in particolari che godono solo di varie e discontinue trasmissioni di registri cartacei di presenze personali, firmate da più dipendenti addetti al cimitero comunale. Una situazione complicata che ha così convinto il dott. Rosolia ad abbandonare il servizio, negli scorsi giorni affidato al responsabile del Comando della Polizia Locale di Pagani com. Lucio D’Apolito, che dovrà mettere in riga la situazione. “Ci sono stati dei problemi direttamente legati alla mole di lavoro da gestire per l’ex responsabile e i relativi dipendenti, e abbiamo deciso con il parere positivo del comandante D’Apolito di spostare alla sua persona la gestione dei progetti utilità collettivan cui. Il dott. Rosolia era in difficoltà e lo è ancora di più in queste settimane ” spiega l’assessore alla Polizia Locale Veronica Russo, che spera ora in un riordino generale del servizio che è spesso direttamente di supporto agli agenti municipali “Il comandante D’Apolito ha già avuto esperienze di gestione dei PUC e siamo sicuri che potrà fare un ottimo lavoro, anche perché in molti progetti Polizia Locale e percettori di reddito sono direttamente interconnessi e coordinati”.