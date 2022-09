Pompei. Considerazioni di Amitrano su sentenza TAR Casa di Riposo Borrelli

Fratto leggittimo

Il Tar ha dato legittimità allo sfratto della Casa di Riposo “Carmine Borrelli” e conseguentemente alle aperture di 2 cantieri: il primo in via Fucci ed il secondo nei pressi della chiesa della Casa di Riposo, che dovrà essere abbattuta per facilitare l’ingresso di via Astolelle e ricostruita sul lato opposto. Sostanzialmente è stata decretata legittimità alla disposizione comunale di sgombero della palazzina sede della locale Casa di Riposo per anziani.

L’ordinanza dell’ex sindaco

L’autore della decretazione comunale fu all’epoca (25 settembre 2019) il sindaco Pd Pietro Amitrano che aveva giustificato la sua ordinanza con la “inadeguata staticità e la vulnerabilità sismica” della palazzina comunale che aveva ospitato l’ospizio sotto la gestione della società partecipata Aspide posta in liquidazione.

Lo sfogo di Amitrano

“E’ impossibile non ripensare al malessere, alimentato dalle successive strumentalizzazioni radenti la calunnia e da quanto ne è conseguito, e non liberarsi da quegli incubi”. Precisa l’ex primo cittadino di Pompei che ha sentito doveroso “precisare che al di là delle preoccupazioni economico-finanziarie che attanagliavano la gestione della Casa Borrelli da diversi anni, era stato sempre stato consapevole di aver agito per il bene di Pompei e dei nostri nonnini”. “Ora c’è un tribunale che attesta che quell’atto tanto discusso è stato fatto nell’unico e totale interesse degli anziani nonnini che vivevano in quella struttura.” Conclude Amitrano che tiene a precisare che il progetto formulato nel corso della sua amministrazione non ha previsto l’abbattimento della casa di riposo. “L’intervento avrebbe dovuto (e deve) riguardare solo ed esclusivamente la chiesetta”.

Chiarimenti

Dopo questa precisazione, sancita nello stesso progetto in fase di attuazione, Amitrano ha chiarito che nei documenti prodotti durante la sua sindacatura, era sempre stata avanzata la richiesta di “evitare i sottopassi studiando la possibilità di rimodulazione del trasporto ferroviario, con la progettazione di una sorta di metropolitana leggera (previo studio di fattibilità), che alla luce degli ultimi interventi programmati nella provincia vesuviana (vedi linea Gragnano-Castellammare-Torre Annunziata) potrebbe tranquillamente essere fattibile.

Le domande di Amitrano a Lo Sapio

In poche parole Amitrano fa implicitamente notare che una richiesta del genere avrebbe potuta avanzarla il sindaco che gli ha sottratto la poltrona (ndr. Carmine Lo Sapio) una volta che il CIS ha finanziato un progetto analogo per il territorio vesuviano-stabiese. “Perché a Castellammare di Stabia si e a Pompei no?” E’ la richiesta che Amitrano avrebbe voluto mettere nella bocca e nel cuore di Lo Sapio nei confronti di un Ministro della Repubblica, nominato recentemente cittadino onorario di Pompei.