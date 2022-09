Pompei. Pride Vesuvio Rainbow incontra Zuchtriegel contro ogni discriminazione

L’incontro

Antonello Sannino, fondatore Pride Vesuvio Rainbow ha incontrato insieme alla delegazione LGBT+, Pride Vesuvio Rainbow il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel (insieme nella foto) dopo lo spiacevole episodio del 29 agosto, quando una coppia di ragazzi omosessuali fu coinvolta in uno spiacevole episodio di omofobia negli Scavi di Pompei.

Discriminazione inaccettabile

Secondo il comunicato odierno LGBT il direttore ha precisato che è inaccettabile e ingiustificabile quanto accaduto e che, a seguito di verifiche congiunte con i Carabinieri, è stato appurato che la persona protagonista delle volgari espressioni omofobe e discriminatorie non era un dipendete del Parco, ma un accompagnatore in una visita guidata autorizzata dalla Regione Campania verso il quale saranno valutati eventuali percorsi sanzionatori.

Antonello Sannino soddisfatto dal contronto

“Siamo felici e soddisfatti dal lungo e costruttivo confronto con il Direttore, felici e soddisfatti della pronta reazione della Direzione, delle Istituzioni, ma anche delle Forze dell’Ordine – ha fatto sapere Antonello Sannino a nome delle associazioni omosessuali che rappresenta – ci auguriamo che la Regione Campania possa far proprio un Codice Etico per le Guide turistiche, così come già presente per i lavoratori e le lavoratrici del Parco, contro ogni forma di odio, di pregiudizio e di discriminazione”.

L’accoglienza di Zuchtriegel

Sannino ha inoltre riferito che Zuchtriegel ha omaggiato la sua associazione di alcune copie dell’edizione illustrata del catalogo della mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” rendendosi disponibile per una visita, con un percorso dedicato, all’antica Città di Pompei rinnovando l’impegno a future collaborazioni con il Parco, luogo di cultura, arte e di accoglienza.