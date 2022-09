Pro loco Angri. Incontri d’autore, si presenta “La forza della vita”

Tratto da una storia vera, il libro della giornalista Maria Rosaria Vitiello viva per miracolo dopo un incidente stradale.

La presentazione

Ad aprire una nuova settimana di Incontri d’autore nella serata di mercoledì 21 settembre, è la presentazione del libro “La forza della vita” tratto da una storia vera, quella della giornalista Maria Rosaria Vitiello, viva per miracolo dopo un incidente stradale.

Il racconto

Era il mese di dicembre del 2013, Maria Rosaria Vitiello, una giornalista molto conosciuta di Scafati, aveva appena finito di moderare un convegno sulla sicurezza stradale, uscendo dal locale dove si era svolto l’evento, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, venne investita e il suo corpo fu catapultato a distanza di metri e nel cadere urtò la testa più volte.

La forza della vita

Fu soccorsa da un “angelo” che praticandole un massaggio cardiaco la salvò. Rimase in ospedale molto tempo, con la vita sospesa ad un filo. Servirono mesi di convalescenza, di grande forza e tanto coraggio.

Il messaggio

Questo libro nasce con l’intento di lanciare un messaggio di luce e di amore per la vita. “Ognuno di noi ha ricevuto il dono della propria esistenza e gode del privilegio di potersi entusiasmare al sorgere del sole e gioire delle cose belle”.

Vite recise

Nel libro viene presentato il racconto di una vicenda personale, una storia di vita per far capire quanto possa modificarsi, all’improvviso, il destino di una persona o, piuttosto, interrompersi un percorso. Purtroppo sono molte le persone che dopo un incidente stradale grave, vengono a mancare. Il destino crudele, accanendosi, recide vite all’improvviso, senza tenere conto di nulla.

La bellezza della vita

Maria Rosaria in questo libro è presa dal desiderio di trasmettere l’entusiasmo per la bellezza della vita e l’importanza di apprezzarne ogni momento e di scrutarne ogni aspetto, salvaguardando anche i più semplici, all’apparenza insignificanti.

Perché proprio le cose che possono sembrare scontate finiscono per rivelarsi preziose.

Ospite Salvatore Campitiello presidente Assostampa Valle del Sarno

Presente alla serata il presidente dell’Associazione dei giornalisti Valle del Sarno, nonchè Consigliere e Tesoriere Ordine dei Giornalisti della Campania, il professor Salvatore Campitiello che ha patrocinato la rassegna “Incontri d’autore”.

Appuntamento

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Appuntamento a mercoledì ore 18.30 nella sala ex Pinacoteca all’interno del Castello Doria.

Ingresso libero e gratuito con posti a sedere fino ad esaurimento.