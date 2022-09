Sarno. Bonus Tari per la cittadinanza, 30 mila euro di fondi stanziati

Una grande prova amministrativa per il comune del sindaco Giuseppe Canfora, pronta nei prossimi giorni ad elargire bonus Tari per 30 mila euro nei confronti dei soggetti economicamente più deboli. Il mondo occidentale e il paese Italia sono ormai dentro fino al collo alle grandi crisi del nostro secolo, con la necessità evidente di supportare le fasce deboli per evitare un pesantissimo crack sociale. La crisi sanitaria dovuta al covis-19 prima, e ora lo spettro del conflitto ucraino con i relativi aumenti di gas e materia energia stanno inevitabilmente cambiando gli stili di vita dei cittadini, con sempre più spese da sobbarcare senza supporti né dallo Stato né dai redditi, stagnati a decenni or sono. Nel comune di Sarno l’amministrazione Canfora e in particolare l’assessore al bilancio Francesco Squillante hanno però attivato un servizio di supporto molto importante nei confronti dei propri cittadini in difficoltà. Attraverso un bando ad hoc sono stati messi a disposizione 30 mila euro per intervenire direttamente nella quota variabile Tari di molte famiglie che altrimenti avrebbero avuto estrema difficoltà ad estinguere i pagamenti. Una mossa ottima da due punti di vista, considerando che da un lato il cittadino potrà vivere con tranquillità parte del pagamento della tassa sui rifiuti, dall’altro lato l’ente mette in circolo fondi destinati a tornare nelle casse amministrative sotto forma di tributo.” L’iniziativa nasce in periodo covid, quando abbiamo messo da parte circa 30 mila euro di fondi rimanenti in vista di quelli che sarebbero state le problematiche della ripartenza, appesantita ora anche dal conflitto in Ucraina” spiega l’assessore a bilancio e politiche tributarie Francesco Squillante, pronto insieme alla Giunta a mettere in campo nei prossimi tempi iniziative simili:”A breve uscirà anche l’elenco degli usufruitori del finanziamento statale, abbiamo dato possibilità a 500 famiglie di coprire questa parte variabile grazie ad una quota comunale. Ci sono ancora 300 mila euro di parte che metteremo di nuovo in circolazione per affrontare tutte le difficoltà. Dalla pandemia di covid-19 ci siamo resi conto che la programmazione deve essere modificata visto i grandi bisogni della popolazione, che ora riguardano sicuramente le situazioni di caro bolletta che si trovano le famiglie a casa e a lavoro”.