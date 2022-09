Scafati. Bilancio o scioglimento, arriva l’ultimatum dal Prefetto

Arriva l’ultimatum dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. Venti giorni di tempo per approvare il bilancio di previsione 2022/24, pena lo scioglimento anticipato della consiliatura e l’arrivo di un commissario. La diffida era attesa a Palazzo Mayer, dopo la votazione nefasta del 13 settembre, quando la coalizione di maggioranza non è riuscita a trovare i tredici voti necessari, fermandosi a dodici. Nonostante l’insufficienza dei numeri, la squadra che sostiene il sindaco Cristoforo Salvati è stata comunque “graziata” dalle forze di opposizione, per le diverse assenze tra le sue fila. Perché sarebbero bastati tredici voti contro, o anche tredici firme dal notaio, in qualsiasi momento, per porre fine all’esperienza amministrativa di Salvati e ritornare alle urne in Primavera. “In aula o dal notaio, siamo pronti a chiudere definitivamente questa esperienza amministrativa – hanno spiegato in piazza, domenica mattina, Michele Grimaldi, Michele Russo e Michelangelo Ambrunzo – o di qua o di là: tutto quello che rimane nel mezzo non è politica ma mercato. Ed è contro la città”. Salvati ha detto no alla proposta di un tavolo aperto con le opposizioni, e la possibilità di costruire una giunta “di scopo”, con la finalità di approvare gli atti più importanti e ritornare comunque al voto anticipatamente. Un’offerta arrivata dagli ex Nicola Cascone e Anna Conte. “Sono aperto al confronto solo con coloro che intendono proseguire con me questo percorso – ha spiegato Salvati – ma non sono disposto a subire ulteriori ricatti da parte di chi pensa che la politica sia uno strumento per perseguire interessi personali”. Parole che rivelano il clima di tensione degli ultimi mesi, che ha portato la coalizione di maggioranza a perdere ben quattro dei sedici consiglieri eletti tre anni fa. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio è slittato, di proroghe in proroghe, fino al 31 agosto. Da allora due sedute di Consiglio Comunale sono andate a vuoto, la terza, quella decisiva, dovrebbe tenersi entro venti giorni dalla notifica all’ultimo consigliere comunale da parte del Presidente Mario Santocchio. Le pec stanno partendo in queste ore e come da indicazioni del primo cittadino, l’Assise potrebbe riunirsi il quattro ottobre prossimo. Sul fronte politico intanto, continuano le migrazioni in Fratelli D’Italia in vista delle elezioni politiche di domenica prossima. Dopo l’adesione del giovane Walter Casciello, punta di diamante della nota famiglia di contrada Cappella, ieri mattina è stato il turno dell’assessore Daniela Ugliano. L’adesione è stata formalizzata presso la sede provinciale del partito, alla presenza anche del sindaco Cristoforo Salvati. Una formalizzazione certamente strategica in salsa elettorale, ma non proprio una novità sul fronte politico, considerato che la Ugliano, che qualcuno vede bene nelle vesti di aspirante sindaco, bazzica da anni gli ambienti del partito della Meloni.

Adriano Falanga