Agro. Comunità sensibile: sbloccati i fondi, via libera ai servizi

Comunità Sensibile, l’azienda consortile che sostituisce il piano di zona S01_02 riceve finalmente i fondi fondamentali per l’attivazione del piano industriale, fondamentale lo sblocco da Scafati. All’interno dell’area che comprende i comuni di Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara negli ultimi mesi si sono ripetute lamentele da parte di amministrazioni e cittadini per servizi sociali reputati al palo. Un peccato vista le neo costituzione dell’azienda consortile che vede a capo del cda Pasquale Coppola, che proprio negli scorsi mesi dopo la costituzione aveva anche approvato il piano industriale necessario per la partenza e la sua strategia. Qualcosa però non è mai quadrato dal punto di visto economico, con l’azienda che fino ad ora non ha mai avuto risorse a disposizione. Una condizione questa figlia della crisi politica divampante nel comune capofila, Scafati, rimasto per diverso tempo senza un collegio dei revisori dei conti necessario all’approvazione del finanziamento del piano industriale. Una situazione anomala che ha non poco colpito anche gli altri comuni facente parte l’azienda speciale, con tanto di forti polemiche arrivate anche dal comune di Corbara, con il sindaco Pietro Pentangelo che ha chiesto direttamente a Pasquale Coppola del conto della situazione. “Finalmente sono stati sbloccati i fondi per iniziare a dare vita concretamente alle nostre attività sul territorio, il piano industriale approvato prenderà pian piano forma anche grazie a stabilizzazioni e nuove strategie per migliorare i servizi sociali sul territorio” spiega il presidente dell’azienda Pasquale Coppola, che contestualizza così i ritardi “Siamo rimasti per mesi alla merce delle approvazioni dei comuni, in un iter pesantissimo che sono felice si sia concluso”. Coppola infatti ha mal digerito le critiche arrivate alla sua persona nelle ultime settimane, giudicate decisamente troppo severe: “Eravamo monchi e bloccati per responsabilità dei comuni, uno in particolare” il riferimento a Scafati è evidente, con l’approvazione del nuovo collegio dei revisori arrivato ad agosto inoltrato “Si ringraziasse chi ha salvato l’amministrazione in quel caso (il tredicesimo voto del consigliere Nicola Cascone, ndr), sennò ad oggi saremmo ancora in alto mare”. Ora però ci sono possibilità da cogliere. “Non vediamo l’ora di stabilizzare circa venti dipendenti, scelti da graduatorie già presenti delle vicine province, senza contare chi era già legato all’ex piano di zona” conclude Pasquale Coppola, confermando la notizia sulla possibile futura sede:” Scafati Solidale? Un sogno e un obiettivo, ma abbiamo bisogno che Palazzo Mayer si attivi”.