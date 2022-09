Angri. Il ponte di Via Santa Lucia è stato parzialmente messo in sicurezza. La Provincia di Salerno nella notte ha terminato i lavori

Angri. Asfaltato il ponte di Via Santa Lucia, ora è più sicuro

Il ponte di Via Santa Lucia è stato parzialmente messo in sicurezza. La Provincia di Salerno nella notte ha terminato i lavori fresatura per la ripavimentazione e bitumazione del manto di asfalto del cavalcavia tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale per la SP 310, ricadenti nel comune di Angri, per un importo di euro 68.160,41.











Lavori richiesti dal gruppo “Progettiamo per Angri”

Lavori necessari e richiesti da tempo anche dal gruppo consiliare “”Progettiamo per Angri” che con il Presidente della Provincia Michele Strianese hanno fatto anche un sopralluogo lo scorso anno. “Chiederemo alla Provincia ulteriori adeguamenti alla sicurezza del ponte, dovrà essere adeguata anche la segnaletica e rinforzate le strutture laterali, ovvero i guardrail su entrambe le carreggiate. Questo è soltanto un primo passo” dicono i consiglieri D’Auria, Ferrara e D’Antonio.

