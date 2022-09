Cava de’ Tirreni. Pronto soccorso, nessuna chiusura: le rassicurazioni (video)

Nuovi medici in arrivo. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno rassicura che non ci sarà nessuna chiusura del Pronto soccorso all’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”.

La precisazione della Direzione Sanitaria

La precisazione della direzione arriva in merito a un’imminente e paventata sospensione dei servizi emergenziali erogati dall’unità operativa metelliana per mancanza di personale medico. I vertici dell’Azienda comunicano che sono anche in corso di espletamento le procedure concorsuali per l’individuazione di nuovi medici i quali, a breve, verranno impiegati presso il “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” per sopperire alle carenze di organico che si sono evidenziate.











Reclutamento

Il reclutamento dovrebbe riguardare dirigenti medici chirurghi e di accettazione e urgenza, le cui prove si terranno il prossimo 28 settembre. L’Azienda confermerebbe il proprio impegno a continuare l’adozione di ogni possibile iniziativa che garantisca la funzionalità e la continuità dei servizi, a partire da quelli dedicati alle attività di pronto soccorso che a breve verrà potenziato sia dal punto di vista strutturale (sono, infatti, in corso anche se a rilento i lavori di ampliamento dei locali al pian terreno del nosocomio cavese) ma anche in termini di personale, così come altri reparti del presidio ospedaliero per i quali in passato pure si era profilato il rischio di chiusura o sospensione delle attività per cronica carenza di unità mediche e paramediche. Il “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” dovrebbe quindi garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di soccorso rivolti all’utenza. La fonte è “La Città”.

Il servizio è di Aldo Severino