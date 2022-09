“Insieme per la salute”: mobilitazioni per l’ospedale

Sarno. Sono ancora preoccupanti le condizioni nelle quali versa il “Martiri del Villa Malta”, l’ospedale di Sarno che da mesi ormai versa in condizioni precarie per ciò che concerne la carenza di personale medico specializzato.

La panoramica della situazione

A destare ancora preoccupazione sono il reparto specialistico dell’Ortopedia e la compressione di altre divisioni, altrettanto importanti. A dettare questa agonia, la mancanza di personale medico specializzato che possa finalmente giungere a dare man forte agli operatori in servizio presso il nosocomio della città dei Sarrastri, i quali continuano a lavorare con totale abnegazione.

Le mobilitazioni

Nel corso di questo tempo, il Comitato “Insieme per la salute” – Sarno non ha mancato di far sentire la sua voce, ed ha chiesto un intervento d’emergenza per far fronte a questa triste situazione.

Le dichiarazioni del Comitato

“L’impressione, – fanno sapere dai vertici del consesso di attivisti – è quella che ci sia una precisa strategia rivolta a depotenziare l’ ospedale di Sarno e ad ignorare il grido di dolore di cittadini e lavoratori. Tutto questo non è tollerabile soprattutto perché il “Martiri del Villa Malta” è inserito nella rete dell’emergenza, e risponde dunque all’esigenza di un enorme bacino di utenza; è inoltre una delle poche strutture a norma in provincia di Salerno. Il comitato, dal canto suo, metterà in campo tutte le azioni di mobilitazione necessarie per sollecitare la riapertura dei reparti e, soprattutto, per scongiurare la soppressione di altri servizi sanitari. In queste ore abbiamo rinnovato la richiesta di incontrare la direzione generale dell’ASL Salerno e sollecitato al Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania di convocare in tempi rapidi il tavolo istituzionale annunciato durante l’ultima audizione regionale. Le nostre rimostranze a difesa del diritto alla salute non si placheranno, poiché siamo fermamente convinti che occorra continuare a battersi ed evitare che si possa continuare con questo ignobile silenzio”.

Carmela Landino