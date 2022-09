Pompei. Progetto UNESCO alle radici della Nuova Pompei

“Ingegnere sognatore”

E’ un’idea progettuale di un “ingegnere sognatore” per caratterizzare con tecnica digitale e molta fantasia l’unica strada rimasta dell’Antico Principato di Valle. Se n’è parlato a proposito di pedonalizzazioni dopo via Lepanto: la via Duca D’Aosta che non è altro che il tratto iniziale dell’Antica via Astolelle. Vale a dire l’unico pezzo residuo del centro medievale che l’ingegnere Giovanni D’Amato ha definito “Principato di Valle”.

“Principato di Valle”

La Pompei del Santuario dedicato alla Vergine Maria che ha ripreso il nome della città scomparsa a seguito dell’eruzione pliniana del 79 d.C., è stata eretta dov’era prima il cosiddetto principato di Valle, in quanto retto da un principe non soggetto all’autorità del feudatario.

Il principato di Valle (o “Vallo”, in quanto luogo protetto lungo la via d’acqua che dal mare aperto, conduceva all’antico ager pompeianus, oggi Scafati). Gli effetti devastanti risalgono al feudatario di Scafati, Alfonso III Piccolomini, che modificò il regime idraulico del fiume Sarno con una diga nel suo alveo all’altezza dell’attuale sede municipale di Scafati.

L’iniziativa produsse effetti disastrosi per il territorio circostante perché le modifiche al regime idraulico naturale ne procurò l’impaludamento. Successivamente il Re Borbone decise di “raddrizzare” il Sarno avviando la progressiva distruzione del casale del principato di Valle. L’antica chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, risalente all’ottavo secolo ai tempi dell’abate Martino, fu, a quei tempi demolita e la campana venduta alla chiesa di S. Anna a Boscotrecase. E sta ancora lì.

Quella antica chiesa parrocchiale fu successivamente ricostruita difronte all’antica stazione di posta, lungo la via Regia delle Calabrie e poi di nuovo demolita per l’edificazione del Santuario e successivamente ricostruita là dov’è oggi.

La seconda causa di distruzione della memoria urbanistica è dovuta (secondo D’Amato) alla speculazione edilizia degli ultimi 70 anni della storia locale.

Bando UNESCO

Ora un bando UNESCO offre l’opportunità di colmare in parte con la fantasia ma anche grazie agli “effetti speciali” di tecniche digitali, di riempire “vuoti” difficili”. Si è trattato, nello specifico, di presentare un progetto in grado di stimolare la fantasia dei frequentatori ad “abbandonarsi” a sensazioni stimolati e/o suggerite per vivere una esperienza “speciale” di uno spazio-tempo della nostra storia.

“Effetti speciali”

In due parole D’Amato ha suggerito ai compilatori comunali del progetto Unesco l’idea di “effetti speciali” per “resuscitare” il “Vallo di Pompei” allestendo una passeggiata turistica lungo l’antica via delle “Astolelle”, tra botteghe colorate di stoffe, aspirando profumi di giardini ricostruiti come quelli di un tempo tra zagare e limoni. Lo “spazio ritrovato” dovrebbe contenere taverne ed osterie insieme a banchi di “termopoli”. Vale a dire chioschi che offrano ai passanti bevande calde d’inverno e gelate d’estate, lontani dai rumori del traffico motorizzato, dove il tempo riprenda a scansionare ritmi umani e tra silenzi intervallati all’ascolto di buona musica in un ambito di tranquillità e bellezza senza tempo.

“Territorio dimenticato”

Il progetto esprime la proposta di ricostruzione di un pezzo di “territorio dimenticato” nel tentativo di “ricreare”, con la fantasia artistica un paesaggio urbano distrutto dagli eventi ma che sopravvive nei toponimi antichi. Un “centro antico” di un mitico principato di un Vallo che da presidio di sicurezza potrebbe trasformarsi in occasione di sviluppo.​