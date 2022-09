San Marzano. Lega chiede all’Asl: “Raddoppiare giorni vaccinazione e creare liste”

Punto vaccinale precario

Sono mesi che la gestione territoriale del punto vaccinale dei bambini da parte dell’ ASL e’ precaria di accoglienza e organizzazione.

Una situazione non più sostenibile da parte delle famiglie e dei bambini costretti a lunghe attese in luoghi deficitari di ospitalità decorosa.

Le richieste

L’ennesimo scempio sanitario targato De Luca e PD che i cittadini di San Marzano sono costretti a subire. A tutela delle famiglie e dei nostri piccoli bambini chiediamo al sindaco la revoca della struttura qualora l’ASL non aumenti i giorni settimanali e crei liste programmate così come si fa in una società civile.

E qualora ce ne fosse bisogno, invito l’amministrazione intera ad individuare una location più grande che possa consentire un adeguata accoglienza per i nostri pargoli.