Scafati. Disagi al Caccioppoli, cresce l’offerta, calano le aule

Aumentano gli studenti, ma calano le aule a disposizione. E’ iniziato tra i disagi l’anno scolastico al liceo Caccioppoli di Scafati. Un istituto che da tempo si ritrova a far fronte alla continua crescita di iscrizioni, penalizzata però dall’inadeguatezza della struttura di via Niglio, incapace di accogliere tutti coloro che ne fanno richiesta. Oltre 1300 iscritti costretti a fare lezioni quotidiane di sei ore, spalmate su cinque giorni con un giorno di rotazione. Questo comporta disagi non solo agli studenti, ma anche alla struttura organizzativa della stessa scuola, costretta, come ad esempio il personale ata, a restare oltre l’orario di servizio per poter garantire la pulizia delle aule ai ragazzi. “Anche quest’anno, purtroppo, i problemi logistici e strutturali del nostro liceo restano irrisolti – spiega il dirigente scolastico professor Domenico D’Alessandro – Le classi sono più numerose delle aule a causa dell’inagibilità della sede succursale e gli studenti saranno ancora obbligati a un orario compattato su sei ore con giorno di riposo a rotazione”. La Provincia, competente sull’istruzione secondaria, fino a poco tempo fa aveva garantito il funzionamento di una sede secondaria. Per diversi anni i ragazzi sono stati infatti ospitati, a rotazione, nei locali di via Sant’Antonio Abate. Un edificio però non idoneo, siccome rappresentava un unico corpo con l’industria conserviera adiacente. Una situazione che comportava difficoltà e disagi, tra i rumori dell’impianto di produzione e il via vai dei mezzi pesanti per il trasporto dei prodotti conservati. La carenza di aule non è però l’unico annoso problema, ad esso si affianca la mancata ristrutturazione della palestra, che costringe i ragazzi a fare attività motoria all’aperto. “La palestra, dal canto suo, attende sempre il completamento dei lavori – sottolinea il preside – e ci auguriamo tutti che i segnali positivi giunti alla comunità scolastica dall’Ente Provincia si traducano in una rapida ripresa dei lavori”. E dalla provincia arriva l’interpellanza del consigliere Luca Maranca. “Il Presidente Michele Strianese deve iniziare ad ascoltare le esigenze del nostro territorio. In calendario al prossimo consiglio provinciale porterò una interpellanza per trovare una soluzione definitiva alla carenza di aule che affligge gli studenti del nostro liceo cittadino”. Una precedente mozione sulla ripresa dei lavori alla palestra è stata votata alcune settimane fa. “La mozione impegna l’Ente Provincia a riprendere immediatamente i lavori, ci hanno garantito entro il mese corrente” fa presente Maranca. Lavori per quasi 300mila euro appaltati a marzo 2020. Frenati dalla pandemia, alla ripresa è stata necessaria una variazione sui costi del 40% in aumento per garantire i lavori. Fondi, circa 150 mila euro, che la Provincia ha intercettato dal decreto aiuti.

Adriano Falanga