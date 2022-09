Elezioni. Teresa Formisano (FI) “Anziani e Disabili: Nessuno resti indietro”

Il tessuto sociale chiede tutele e aiuti, in particolar modo soggetti fragili come anziani e disabili, rimasti ai margini della società. Sempre attiva sul tema, su cosa c’è ancora da lavorare?

Le politiche sociali sono da sempre tra i temi a me più cari. Il mio impegno, da amministratore e da cittadina nel settore è noto e non ha bisogno di propaganda. Forza Italia è il partito che da sempre ha dimostrato attenzione ai problemi reali delle persone con una particolare sensibilità nei confronti delle fasce deboli. Anziani e disabili sono categorie da tutelare e non da escludere, vanno messe nelle condizioni di vivere una vita lavorativa, sociale, affettiva assolutamente non discriminata. A partire dalle cose più semplici come la rimozione delle barriere architettoniche che ancora persistono in tante zone e luoghi pubblici risultando spesso un ostacolo all’autonomia lavorativa e familiare.

Mancano evidentemente anche spazi fisici e finanziamenti volti a cambiare la situazione. Che interventi attuare?

Credo ci sia forte l’esigenza di incrementare la quota di compartecipazione che arriva ai comuni dal governo nazionale attraverso le regioni rafforzando le attività della terza età e incentivando la realizzazione di strutture come il “Raggio di Sole” a Scafati che accoglie ragazzi disabili e dono loro una vita sociale attiva, centro che ho visto nascere. Bisogna potenziare la formazione dei ragazzi disabili che hanno margini di autonomia per farli lavorare, attivandosi sinergicamente con le imprese per dare loro l’opportunità di inserirsi inizialmente anche con delle borse lavoro. Il nuovo Governo deve impegnarsi affinché tutti, abbiano la possibilità di partecipare alla vita pubblica. Sono argomenti che dovrebbero essere nella natura di uno Stato civile ma spesso ci ritroviamo a doverne discutere. Mi auguro che nel prossimo futuro ci sia il massimo impegno su provvedimenti che tutelino i diritti dei cittadini, tutti senza esclusione.

Spesso alle condizioni di fragilità corrispondono anche condizioni di difficoltà tra le famiglie, sempre più sole nella cura di chi amano

Nelle mie giornate da amministratore locale ho dovuto incontrare tante volte gli occhi di un genitore con un figlio disabile e ascoltare il suo racconto e le sue paure per il futuro quando il ciclo della vita li avrebbero costretti a non poter più prendersene cura. Per questo approvo l’idea di una misura che dia risposte alle famiglie in tal senso e miri alla dignità e all’autonomia anche attraverso l’aumento delle pensioni minime per gli anziani e di invalidità per i disabili. L’innalzamento dei prezzi di cui tutti siamo a conoscenza, dai generi di prima necessità all’energia avranno certamente un peso enorme sull’economia delle fasce deboli oltre che delle famiglie in generale. Ogni persona è sacra e conserva diritti inalienabili come ad esempio quello alla salute. Restando in tema anziani e disabili, sarebbe utile in questo senso la realizzazione di strutture di accoglienza per anziani nell’ambito del socio sanitario con delle vere proprie RSA per i fragili che necessitano di essere seguiti con attenzione.

