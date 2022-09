Incontri d’autore. Grande emozione alla presentazione del libro “La forza della vita”

Maria Rosaria Vitiello: tra la vita e la morte

Particolarmente toccante il racconto di Maria Rosaria Vitiello che ieri sera ha ripercorso la storia del terribile incidente di cui è stata vittima. Appesa a un filo tra la vita e la morte, ha descritto nel suo libro “La forza della vita” il tortuoso percorso che l’ha vista per molti mesi in ospedale, con un lungo periodo anche in coma.

La forza della vita

Letteralmente strappata dalla morte, è stata salvata da quello che l’autrice definisce un angelo custode, per poi rinascere a nuova vita. L’invito a leggere e a comprare il libro ha una finalità importante: i proventi sono destinati ad un’associazione la quale promuove l’informazione sulla sicurezza stradale che, come lei stessa ha dichiarato, dovrebbero tutti adottare come stile di vita.

Il libro di Pasquale Cuofano

Questa sera invece è di scena “LA SFIDA… dalla solitudine alla speranza” il libro di Pasquale Cuofano che contiene uno spaccato di cronaca degli ultimi anni e descrive la cruda realtà dai contenuti politici, sociali e psicologici che il fenomeno pandemico ha provocato in Italia, in Europa e nel Mondo, contribuendo a modificare le abitudini e gli stili di vita. L’opera rappresenta un viaggio concreto e minuzioso del quotidiano, ma anche la necessità di fare rivivere la coesione sociale ispirata ai valori del cattolicesimo democratico, ripreso nella postfazione di Giovanni D’Alessandro, docente ordinario di Diritto Pubblico.

Il Covid e i cambiamenti

Pasquale Cuofano racconta i temi che per una vita hanno caratterizzato il suo impegno sociale, riproponendoli nella visione della società globalizzata, alla luce degli eventi attuali del Covid-19 che ha trasformato comportamenti e rapporti economici, sociali e sanitari dell’Umanità. Un chiaro riferimento alle generazioni precedenti, ma con lo sguardo rivolto al futuro verso una società solidale capace di superare le ferite attuali con la speranza di cantare l’inno alla gioia insieme, come testimonia la dedica iniziale del libro ai bimbi del mondo.

Moderazione di Tiziana Zurro

La presentazione del libro è affidata alla giornalista Tiziana Zurro, professionista apprezzata di grande comunicatività, attiva da anni nel mondo della tv, del web e sui giornali. Ha avviato nel tempo collaborazioni con testate famose, già direttrice di Agro24.it, di cui attualmente è un’attenta collaboratrice.

Appuntamento

L’evento si terrà nella sala ex Pinacoteca del Castello Doria, questa sera, 22 settembre, con inizio alle ore 18,30, l’ingresso è gratuito con posti a sedere fino a esaurimento.