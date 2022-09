Pompei. Sequestro preventivo del Wolf Garden

Il percorso investigativo

L’episodio del tentativo di omicidio da parte di un minorenne durante un’affollata festa della matricola, peraltro non autorizzata, ha avviato un percorso investigativo che ha portato al provvedimento odierno della magistratura oplontina.

Sequestro preventivo

Nella giornata di oggi il personale di P.S. unitamente a quello di P.M su mandato della magistratura oplontina ha messo sotto sequestro preventivo una piscina ed altre opere abusive inerente ad una struttura sottoposta a vincolo ambientale. Parliamo dell’area ricettiva articolata denominata Wolf Garden.

Il dossier

Le indagini svolte dal Commissariato di Polizia e dal Comando di Polizia Municipale sotto il coordinamento della Procura della repubblica di Torre Annunziata hanno consentito la formazione di un dossier amministrativo che metterebbe in evidenza che alcune opere delle aree sequestrate siano state poste in essere senza le autorizzazioni previste.

La storia si ripete

Parliamo della stessa struttura balzata in primo piano della cronaca locale quando un anno fa aveva organizzato un’affollata festa studentesca senza la prescritta autorizzazione in un’area non idonea allo svolgimento di manifestazioni del genere ed eventi musicali. In una di queste manifestazioni si era peraltro verificato l’8 ottobre 2021 un tentativo di omicidio durante una festa della matricola, anch’essa priva di autorizzazione.

Fermare reati di abusivismo

Il provvedimento di sequestro si è reso indispensabile allo scopo di fermare il proseguimento dei reati di abusivismo in spregio alla morfologia del paesaggio, dei vincoli ambientali nonché all’ordinato sviluppo urbanistico del territorio.