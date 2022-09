San Marzano. Centro vaccinale infantile: il comune scrive all’ASL (video)

San Marzano. Centro vaccinale infantile: il comune scrive all’ASL

Centro vaccinale infantile, il comune di San Marzano sul Sarno scrive all’ASL per migliorare il servizio alla cittadinanza. In estate tante famiglie hanno segnalato difficoltà dovute alle modalità di vaccinazione, con soli due incontri mensili senza prenotazione. Il comune di San Marzano sul Sarno ha messo a disposizione una struttura al distretto sanitario 62 non particolarmente grande, con una sala d’attesa praticamente inesistente e inutilizzabile in tempi Covid, soprattutto con grandi affluenze.











Gli orari di accesso

Ad aggravare la situazione gli orari di apertura, dalle 14:30 alle 18, che hanno costretto diverse volte genitori e figli ad aspettare sotto un sole cocente. Dopo l’ennesimo caso, l’assessore alla sanità del comune marzanese Francesca Barretta ha voluto scrivere nuovamente al direttore del distretto sanitario chiedendo interventi urgenti.

Il servizio è di Alfonso Romano