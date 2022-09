Agro Solidale comunica: voucher per rette micronidi

Agro Solidale comunica. Avviso pubblico per la riduzione della retta pagata dalle famiglie presso nidi e/o micronidi privati accreditati dell’Ambito S01_3 – anno scolastico 2022/2023.

L’ISEE

Il voucher prima infanzia consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette per la prima infanzia (nidi e micro nidi accreditati), determinato in relazione all’ISEE della famiglia richiedente.

Destinatari

Nuclei familiari di minori residenti nei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01-3 (Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno) con figli da 3 a 36 mesi, frequentanti per l’anno educativo 2022/2023, una delle strutture accreditate dell’Ambito S01-3 (asilo nido o micro – nido) Allegato 1; i cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.











Entità e tipologia del voucher

L’Ambito riconoscerà alla famiglia un voucher mensile per n. 6 mesi (da settembre 2022 a luglio 2023), che coprirà parzialmente il costo mensile della retta dichiarata dai soggetti accreditati, fino a un massimo di € 500,00 mensili per la frequenza a tempo pieno e fino ad un massimo di € 300,00 per la frequenza part – time (5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana).

Il corrispettivo

A seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della famiglia sarà versata direttamente al gestore dell’unità d’offerta accreditata unitamente alla consegna del voucher.

Importo del voucher

L’importo del voucher è quantificato in rapporto all’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Altre informazioni sono disponibili su questo link.