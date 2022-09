Salerno. Protesta di commercianti e artigiani sul caro bollette

Si sono riuniti nel pomeriggio di ieri, alle ore 14,00 davanti allo stadio Arechi, per una protesta pacifica con le loro auto e furgoni, artigiani e commercianti di Salerno.

La misura è colma, i commercianti e gli artigiani di Salerno e della provincia sono stanchi.

Gli allarmi più volte lanciati, da tutte le sigle di categoria, sono tutti caduti nel vuoto. E’ una situazione insopportabile quella che si trovano a vivere quotidianamente i piccoli imprenditori.

Per questo si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri, alle ore 14,00 davanti allo stadio Arechi, per una protesta pacifica con le loro macchine e furgoni, molti panettieri, ristoratori, pizzaioli, macellai, proprietari di frutta e verdura e artigiani di Salerno.

Stanno protestando per il caro bollette di luce, gas ed acqua, ma anche per le mancate promesse e i mancati sostegni che non arrivano.

L’incontro con il Prefetto di Salerno Russo, a cui hanno partecipato un delegato per ogni categoria, ha in parte ha acuito il malcontento. Ma i problemi e il malessere esiste e continua a essere vivo tra il mondo delle attività.

