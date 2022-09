San Marzano sul Sarno: manutenzione delle strade lavori senza sosta

San Marzano sul Sarno: manutenzione delle strade, si lavora per rendere la città sicura e accogliente. La sindaca Carmela Zuottolo: “La manutenzione è la priorità di questa amministrazione comunale”.

Messa in sicurezza delle strade. Si lavora senza sosta a San Marzano sul Sarno per rendere la città accogliente e funzionale.Per la messa in sicurezza delle strade, invece, sono terminati i lavori del ripristino stradale anche in via Ugo Foscolo e in via Termine Bianco.

Zuottolo: “orgogliosa di dire che stiamo rendendo la nostra città più sicura”

“Mi sento orgogliosa di dire che stiamo rendendo la nostra città più sicura, bella e accogliente”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. “Non ci fermiamo e continueremo a lavorare anche nelle prossime settimane. La manutenzione, nonostante le chiacchiere dei soliti noti, è la priorità della mia amministrazione comunale. Avere strade ben asfaltate significa maggiore sicurezza per auto e pedoni”.