Sant’Egidio del Monte Albino. Gli alunni di Orto Loreto per il clima (video)

Sant’Egidio del Monte Albino. Gli alunni di Orto Loreto per il clima

Clima a rischio. Gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo di Sant’Egidio del Monte Albino plesso Orto Loreto in corteo. Le loro preoccupazioni per i danni ambientali prodotti dal clima seguono le linee d’indirizzo del Fridays for Future, un movimento giovanile globale, pacifico, apartitico e contro ogni forma di discriminazione, nato per chiedere alla politica e alle istituzioni di ascoltare la ricerca scientifica per contrastare la crisi climatica.













Linee guida

Seguendo le indicazioni del Fridays for Future i ragazzi si coordinano con i social, gruppi locali e iniziative di piazza per continuare gli scioperi del venerdì (i cosiddetti Climate strike) e agire sul territorio contro i troppi abusi ambientali, perché bisogna pensare globale e agire locale. I ragazzi del della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo hanno quindi voluto dare la loro testimonianza per contribuire a realizzare un futuro migliore con un corteo per il clima, per le strade di Orta Loreto per la speranza che il futuro possa essere migliore sotto ogni punto di vista.

Il servizio è di Aldo Severino