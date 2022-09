Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori in Via Dante Alighieri

Lavori in corso per il miglioramento della viabilità cittadina con l’“Intervento Infrastrutturale Integrato del sistema della viabilità del territorio di Sant’Egidio del Monte Albino e dell’Agro Nocerino connesso alla realizzazione della rampa di uscita Angri sud sulla corsia Nord dell’Autostrada A3”.

Il cantiere

Lavori preliminari e cantierizzazione per la realizzazione della nuova strada di allacciamento tra la Via Dante Alighieri, Via Coscioni che proseguirà per Via Buonarroti e Via Falcone con un sistema di connessione mediante rotatorie che regoleranno il traffico veicolare. I lavori prevedono anche la messa in sicurezza complessiva delle strade cittadine. Interessata dalla messa in sicurezza anche Via Dante Alighieri collega l’ex strada provinciale Via Giovanni XIII a Via della Rinascita e al cavalcavia di Via Santa Lucia da pochi giorni riasfaltato dalla Provincia di Salerno e che prevede ulteriori interventi di miglioramento.

