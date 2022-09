Sarno. Franco Annunziata dice la sua sulla viabilità

Cambia il piano traffico a Sarno, via Matteotti infatti diventa a senso unico mentre non ci sono variazioni a quanto avviato in precedenza.

Sarno. Cambia il piano traffico a Sarno, via Matteotti infatti diventa a senso unico mentre non ci sono variazioni a quanto avviato in precedenza.

L’antefatto

Le modifiche apportate al piano di viabilità che hanno interessato la città dei Sarrastri non sono state affatto accolte con entusiasmo, né dai cittadini, e tantomeno dalle forze di opposizione, né quelle che operano presso Palazzo San Francesco, né tra quelle che invece rappresentano uno dei pilastri del partito.

Le dichiarazioni di Annunziata

E’ il caso di Franco Annunziata, componente del gruppo sarnese di Forza Italia, il quale non ha affatto mancato occasione per dire la sua.

“Nella giornata di ieri il sindaco ha cercato di coprire la brutta figura del piano traffico con la polemica che riguarda i fondi che sarebbero stati impiegati – ha detto Annunziata -, come se il fatto di non aver speso nulla autorizzasse l’Amministrazione comunale a compiere atti scellerati. Vorrei però sorvolare sulla figura del sindaco e portare l’attenzione su quella dell’assessore al ramo, e dunque alla viabilità. Mi chiedo dunque – ha continuato l’esponente del partito di Silvio Berlusconi – in questi mesi, dove tutti hanno espresso la loro opinione in merito, come abbia fatto l’assessore a non proferir parola su un atto che dovrebbe essere emblematico della sua funzione nel Palazzo di Città£.

“Credo quindi che se questo piano di viabilità si sia rivelato fallimentare, l’assessore, se ne è artefice, dovrebbe rassegnare immediatamente le dimissioni. Se così non fosse e allora lo ha subìto, risulterebbe a mio avviso doppiamente colpevole e dovrebbe prenderne immediatamente le distanze”.

Carmela Landino