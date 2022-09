Scafati. Global Strike: l’istituto C. Senatore presenta “Pillole di sostenibilità”

In occasione della giornata delle mobilitazioni giovanili per il clima di Fridays For Future, gli alunni hanno preparato una serie di brevi video per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello spreco e non solo.

Video brevi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale, suggerendo tanti piccoli passi contro gli sprechi dell’uomo. Questa l’importante iniziativa messa in campo dall’istituto comprensivo C. Senatore- Martiri D’Ungheria in occasione del Global Strike per il Clima organizzato dai movimenti ecologisti di Fridays For Future nella giornata del 23 Settembre. I giovani alunni dell’istituto hanno voluto dare un contributo pratico alla lotta contro i cambiamenti climatici che caratterizzano il presente e il futuro del globo, ma anche del nostro territorio. Così, con riprese casalinghe, nella giornata delle grandi mobilitazioni studentesche e giovanili sono stati pubblicati sulla pagina Facebook della scuola (Istituto Comprensivo C. Senatore- M. D’Ungheria) le “Pillole di Sostenibilità”, video brevi per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni spreco quotidiano. Dall’acqua aperta durante il lavaggio dei denti, fino al corretto conferimento delle bottiglie di plastica, passando per consigli sul giusto utilizzo di prese elettriche o elettrodomestici, tanti sono gli spunti lanciati dagli alunni dell’istituto Senatore-M. D’Ungheria. Dimostrazione di una sempre più crescente sensibilità ambientale tra i più giovani, supportata da classe docente e dirigenza scolastica.