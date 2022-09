Incendio a San Valentino Torio

Devastante incendio

San Valentino Torio. Un terrificante incendio è in corso presso un autoparco a San Valentino Torio.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per domare le spaventose fiamme che si diramano dalla struttura, mentre le abitazioni immediatamente adiacenti sono state tutte evacuate.

Elicotteri dei Carabinieri sorvolano la zona.

Le parole del sindaco

Il sindaco Michele Strianese con una nota raccomanda di allontanarsi dalla zona dell’incendio che si è sprigionato in Via Curti a San Valentino Torio, di chiudete le porte e le finestre ed evacuare l’ area per ragioni di sicurezza.

In aggiornamento