Insieme per Scafati: “Salvati non merita di fare il sindaco”. La nota stampa del dei consiglieri comunali Michele Russo e Michele Grimaldi sulla manutenzione del PalaManagno e il trasferimento fondi alla Società Consortile.

La nota stampa

Apprendiamo dalla stampa due notizie positive. Estremamente positive.

1) Una delibera di Giunta con la quale, grazie a una convenzione tra Comune e Scafati Basket a breve partiranno i lavori di manutenzione del PalaMangano, necessari affinché la nostra squadra possa disputare in casa le proprie partite.

2) Il trasferimento di 2,5 milioni di euro sul conto dell’azienda consortile “Comunità sensibile” che dovrebbe così diventare finalmente e definitivamente operativa, e rispondere ai tanti bisogni e diritti che riguardano le politiche sociali sul nostro territorio.

Non era dunque vero, quello che il Sindaco e la sua maggioranza hanno sostenuto per mesi, con tanto di manifesti 6×3 illeciti e a spese della comunità: e cioè che senza l’approvazione del bilancio previsionale 2022-2024 non sarebbe potuto partire i lavori per il PalaMangano, si sarebbero bloccate le politiche sociali, sarebbero arrivate rane, cavallette e con esse le dieci piaghe d’Egitto.











Era invece vero quello che sostenevamo noi: l’unica conseguenza – questa si, positiva – della non approvazione del bilancio sarebbe stata la caduta di Salvati e la liberazione della città dalla sua nefasta guida. Nefasta, anche perché – è giusto dieci la verità – Salvati anche in questa curva ha dimostrato di non meritare l’onore di essere il Sindaco della nostra città: ha bloccato per mesi attività importanti per la nostra comunità – dalle politiche sociali al PalaMangano, appunto – per provare a tenerle legate all’approvazione del bilancio, per fare pressione sui Consiglieri comunali e in assenza di una maggioranza non essere mandato a casa.













Come la definireste una persona così? Cinica, inadeguata, disposta a tutto per conservare il potere?

Il 3 ottobre voteremo convintamente contro una fallimentare e pericolosa per la città proposta di bilancio. Per tutto il resto, ordinaria amministrazione e urgenze, fino alle nuove elezioni, ci penserà il Commissario prefettizio, che – ma non ci vuole di certo molto – sarà sicuramente più veloce ed efficiente di Salvati.